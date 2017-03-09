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Желающих получить "дальневосточный гектар" проинструктируют на YouTube
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке объявило о запуске канала «Дальневосточный гектар» на YouTube. Сейчас на канале размещена пошаговая инструкция оформления заявки на получение земельного участка.
По словам генерального директора Агентства Валентина ТИМАКОВА, подписчики канала и заинтересованные пользователи смогут на регулярной основе получать консультации экспертов Агентства по наиболее актуальным вопросам получения участков. Проведение вебинаров будет анонсироваться заранее. Анонсы также будут размещаться на сайтах Агентства, интернет-портале госпрограммы «НаДальнийВосток.РФ», в соцсетях.
«Вопросы регулярно поступают на «горячую линию» 8 (800) 200- 3251 и через форму обратной связи на сайте «НаДальнийВосток.РФ». С 1 февраля количество звонков превысило 51 тысячу. Всего с начала выдачи «гектаров» - июля 2016 года - на телефон «горячей линии» обратилось почти 132 тысячи человек», - отметил Валентин Тимаков.
На «горячую линию» приходят сообщения по вопросам оформления земельных участков, порядка и сроков рассмотрения, а также жалобы на работу органов и предложения пользователей.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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