Первый из боевых вертолетов, предназначенных для "Мистралей", поднялся в воздух в Приморье

Событие прошло более чем скромно – без фанфар и криков «ура». В совершенно будничном для заводского аэродрома режиме в 14-00 в воздух поднялся первый корабельный вертолет Ка-52К. В течение сорока минут двухместная боевая машина висела на высоте нескольких десятков метров, то покачиваясь из стороны в сторону, то совершая развороты влево и вправо. Хоть вертолет и не имеет пока бортового идентификационного номера, но на нём, тем не менее, уже нанесена гордая надпись «МА ВМФ РОССИИ», означающая его принадлежность к Морской авиации Военно-Морского Флота России, а так же красная звезда, соответствующая тем, что наносятся на авиационную технику «сухопутных» ВВС.

Отличие Ка-52К (которого некоторые СМИ уже окрестили «Катраном», хотя в АО «Вертолеты России» несколько лет назад издавалось специальное распоряжение, запрещающее упоминание этого имени для корабельной версии «Аллигатора») от «сухопутного» Ка-52 заключается, прежде всего, в его адаптации к базированию на кораблях ВМФ России, для чего на данном вертолете установлено укороченное крыло (это хорошо видно на фото), система складывания лопастей и система кондиционирования воздуха, предназначенная для использования во влажной морской атмосфере.

Как и его «сухопутный» брат, «корабельный» вертолет оснащен комплексом бортовой обороны (на фото видны расположенные в районе основных стоек шасси элементы системы Л-370, а так же АО в законцовках крыла), гиростабилизированной оптико-электронной станцией ГОЭС-451 и 30-мм автоматической пушкой 2А42. На вертолете сохранены четыре точки подвески вооружения, причем внешние расположены под законцовками, а не впритык к ним, как это было на «сухопутном» варианте.

Это событие авиационный мир ждёт давно.

Ранее и директор ОАО ААК «Прогресс» Юрий Денисенко, и руководители АО «Вертолеты России», а так же чины Министерства Обороны России неоднократно в СМИ заявляли о готовности Ка-52К к испытательным полетам, но по различным причинам первый взлёт вертолета оказался отложенным более чем на год. Свой «посильный» вклад в торможение проекта «Ка-52К» внесла и Франция со своим отказом передать построенный для России и в полной мере оплаченный десантно-вертолетный корабль-док (ДВКД) «Владивосток» типа Mistral – на котором предполагалось базирование морских вертолетов. Тем не менее, как уже говорили представители Министерства Обороны России, вертолеты Ка-52К безусловно найдут применение в Российском военно-морском флоте и без ДВКД, если Франция примет окончательное решение не передавать корабли заказчику.

Ранее заместитель министра обороны Юрий Борисов, во время посещения Арсеньевской авиакомпании «Прогресс», заявлял, что с «Прогрессом» подписан контракт на строительство 32 вертолетов Ка-52К. В одном из своих недавних интервью заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин, курирующий оборонную промышленность, заявил, что экономические санкции, наложенные на Россию со стороны других государств, ни в коей мере не повлияют на финансирование государственного оборонного заказа.

В любом случае, первый полет морского Ка-52К – это одно из важнейших событий в авиационном мире России.

Пользуясь случаем, поздравляю коллективы «Камова» и «Прогресса», всех их «смежников», а так же лично Сергея Викторовича Михеева с новой победой!

Морской авиации России – быть!

Алексей СУКОНКИН, «Бизнес-АРС», специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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