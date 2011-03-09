Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Моряки с корабля «Маршал Шапошников» позвонили мамам и любимым бесплатно
Дочерняя компания Дальсвязи организовала бесплатную сотовую связь в предпраздничный день 7 марта для моряков большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников».
В настоящее время легендарный корабль Тихоокеанского флота стоит на ремонте в одном из доков Дальзавода. Из-за ремонтных работ на корабле возникли проблемы со связью, поэтому компания «Дальсвязь», не так давно взявшая шефство над «Маршалом Шапошниковым», организовала с помощью своей дочерней компании АКОС сотовую связь для моряков, чтобы дать им возможность прямо с места несения службы поздравить своих родных и любимых с предстоящим весенним праздником. В течение всего дня 7 марта около 130 моряков смогли позвонить своим близким, проживающим на всей территории России, сообщила Служба информационно-аналитического обеспечения ОАО «Дальсвязь» - Приморский филиал.
ОАО «Дальсвязь» - лидер телекоммуникационного рынка Дальнего Востока. Компания, в состав которой входит восемь филиалов, предоставляет услуги на территории Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Еврейской автономной, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, а также республики Саха (Якутия). Дальсвязь обладает самой большой клиентской базой в регионе – более 1,6 млн. абонентов. В настоящее время ОАО «Дальсвязь» вместе с другими Межрегиональными компаниями связи холдинга «Связьинвест» и компанией «Дагсвязьинформ» участвует в процессе объединения с ОАО «Ростелеком» и создания на его базе национальной телекоммуникационной компании, занимающей лидирующие позиции в ключевых сегментах российского рынка. Создание объединенного «Ростелекома», который станет правопреемником всех участвующих в этом процессе компаний, завершится весной 2011 года.
Новости тематики
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
Новости раздела
- Tele2 провела "День открытых людей" во Владивостоке
- Диван - оружие пролетариата
- Владивостоку предложили Китеж-град
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Тайфунная Мекка
- Вечно крайние
- Единственный и неповторимый
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
- На Дне рыбака жителей и гостей Владивостока ждет уха с секретом
- Во Владивостоке накануне Дня Рыбака школьники побывали в Дальрыбвтузе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда