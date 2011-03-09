Моряки с корабля «Маршал Шапошников» позвонили мамам и любимым бесплатно

Дочерняя компания Дальсвязи организовала бесплатную сотовую связь в предпраздничный день 7 марта для моряков большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников».

В настоящее время легендарный корабль Тихоокеанского флота стоит на ремонте в одном из доков Дальзавода. Из-за ремонтных работ на корабле возникли проблемы со связью, поэтому компания «Дальсвязь», не так давно взявшая шефство над «Маршалом Шапошниковым», организовала с помощью своей дочерней компании АКОС сотовую связь для моряков, чтобы дать им возможность прямо с места несения службы поздравить своих родных и любимых с предстоящим весенним праздником. В течение всего дня 7 марта около 130 моряков смогли позвонить своим близким, проживающим на всей территории России, сообщила Служба информационно-аналитического обеспечения ОАО «Дальсвязь» - Приморский филиал.

ОАО «Дальсвязь» - лидер телекоммуникационного рынка Дальнего Востока. Компания, в состав которой входит восемь филиалов, предоставляет услуги на территории Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Еврейской автономной, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, а также республики Саха (Якутия). Дальсвязь обладает самой большой клиентской базой в регионе – более 1,6 млн. абонентов. В настоящее время ОАО «Дальсвязь» вместе с другими Межрегиональными компаниями связи холдинга «Связьинвест» и компанией «Дагсвязьинформ» участвует в процессе объединения с ОАО «Ростелеком» и создания на его базе национальной телекоммуникационной компании, занимающей лидирующие позиции в ключевых сегментах российского рынка. Создание объединенного «Ростелекома», который станет правопреемником всех участвующих в этом процессе компаний, завершится весной 2011 года.