Грозит ли Приморью рекордный паводок?

Как сообщила «ЗР» заместитель руководителя Примгидромета Татьяна МЕНОВЩИКОВА, нынешней зимой снега в Приморском крае выпало в 1,5 раза больше нормы, так что высота снежного покрова в ряде районов достигает 60 см.

Синоптики говорят, что минувшая зима была аномальной: снега выпало много, и выпал он необычно рано. В ноябре количество осадков перекрыло норму вдвое, в декабре - в 1,7-3,5 раза. А затем снегонакопление практически прекратилось - ни в январе, ни в феврале снегопадов не наблюдалось. И это тоже аномалия, так как в Приморье наибольшее количество осадков, определяющих снежный запас и формирующих весеннее половодье, традиционно приходится на конец зимы – начало весны.

Но и на март, по прогнозам синоптиков, сильных снегопадов пока не просматривается. К тому же в результате февральской оттепели снег начал таять, так что мартовские осадки особой роли уже не сыграют.

Досье «ЗР»

В настоящее время высота снежного покрова в северной части Приморского края (бассейны рек Бикин, Большая Уссурка, Малиновка) составляет 50-60 см, что соответствует 1,5-1,8 нормы; в центральных районах (бассейны рек Арсеньевка и Верхняя Уссури) высота снежного покрова чуть выше нормы - от 30 до 40 см; на юге и юго-западе края высота снежного покрова от 3 до 20 см.

Весеннее половодье

Из-за раннего выпадения снега толщина льда на водоемах Приморья на 20-40% ниже нормы, так как снежная шуба не давала льду нарастать. А это, по словам Татьяны Меновщиковой, означает, что вскрытие рек в этом году начнется несколько раньше обычного, а максимальный уровень подъема воды не превысит средних многолетних величин.

«Когда именно вскроются реки, пока сказать сложно, но мы предполагаем, что на юге Приморья это произойдет на 3-4 суток раньше обычного», - заявила Татьяна Меновщикова и пояснила, что ледоход начинается на юге края в конце марта, прежде всего на реках Раздольная, Шкотовка, Артемовка и в нижнем течении Илистой. В первую неделю апреля лед ломается в верховьях Арсеньевки, Малиновки. В середине апреля вскрывается Большая Уссурка в среднем течении, в районе села Рощино, потом лед начинает сходить с рек севера края.

Чем раньше начинается ледоход, тем медленнее нарастает в реках объем талых вод, а следовательно, меньше вероятность резкого подъема воды. Одним словом, нынешнее половодье не грозит быть высоким.

Предполагается, что уровень воды в верховьях Уссури не поднимется выше 1-1,5 м на территории Чугуевского района, 2,5 м – у границы Кировского района, 3-3,5 м - на территории Кировского и Лесозаводского районов, 5 м - на территории Дальнереченского и Пожарского районов.

Наибольшую головную боль у МЧС обычно вызывает подтопление отдельных объектов Спасска-Дальнего водами реки Кулешовка. Причем подобная ситуация в городе наблюдается практически ежегодно из-за засоренности русла и берегов бытовым мусором. Правда, пару лет назад в Спасске-Дальнем провели комплекс противопаводковых мероприятий по спрямлению и очистке русла реки, но до конца их, к сожалению, не довели.

Но нынешнее половодье серьезной угрозы для Спасска не представляет, так как снежные запасы невелики.

Ежегодно затапливается пойма реки Илистой, причем вода там стоит достаточно долго – месяц и более. Но это не наносит какого-либо ущерба экономике края. Напротив, в этот период пойма Илистой становится настоящим раем для рыбаков-любителей. Попутно хотим развеять слухи, что будто бы из-за суровой зимы в реках наблюдается замор рыбы. Замор случается, когда лед в водоеме слишком толстый, а воды недостаточно. Толщина льда в этом году на реках Приморья составляет 40-60 см при норме 60-70 см. На озере Ханка толщина льда 80-90 см, а в суровые зимы она доходит до 120-140 см.

Вторая волна

Если в средней полосе России весеннее половодье – это основная фаза водного режима, а после спада воды наблюдается летний межень, то в Приморье все по-другому.

Приморский паводок имеет два пика. Первый вызван таянием снега на открытой местности и южных склонах гор. Вторая волна половодья начинается со второй половины апреля и формируется весенними дождями и таянием снега в горах и в лесу. Если начиная со второй декады апреля выпадают обильные осадки, то это увеличивает продолжительность, высоту и объем половодья. Большую роль играет и то, когда именно пройдут весенние дожди. Если они совпадут со вскрытием рек, то даже 20 мм осадков могут вызвать значительный подъем воды.

Но самые сильные наводнения в Приморье вызываются отнюдь не весенним половодьем, а летними тайфунами. Половодье значительно уступает по силе летним дождевым паводкам, которые наносят наибольший ущерб экономике.

Правда, у местных властей и МЧС теперь имеется больше времени для принятия превентивных защитных мер. Сегодня у гидрологов Примгидромета на территории края имеется 33 автоматизированных комплекса, которые позволяют получать и передавать информацию о подъеме уровня воды в реках ежечасно - ранее это было возможно лишь с интервалом в 4-6 часов.