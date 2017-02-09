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Меркель родила в Приморье
Коза Меркель, принадлежащая подмосковному фермеру Олегу Сироте и приехавшая в Приморье еще в марте 2016 года на свадьбу со знаменитым козлом Тимуром, родила козленка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сказал "РГ" владелец сафари-парка Дмитрий Мезенцев, произошло это еще 25 января, но Олег Сирота объявил об этом только сейчас.
- Меркель с козленком, у которого пока нет имени, ждут дома, будем готовить ее к отправке, сейчас оформляем документы у ветеринаров, - сказал Дмитрий Мезенцев.
Как говорил ранее Олег Сирота, пишет "РГ", его коза имеет строптивый характер. Поэтому она не подпускала к себе подмосковных женихов. Укротить ее смог только Тимур: недаром он прославился дружбой с тигром Амуром. Да и Дмитрий Мезенцев считает его бесцеремонным и наглым козлом.
Кстати, у Тимура уже есть дети от трех разных козочек.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Козел Тимур прославился дружбой с тигром Амуром, завязавшейся при страшных обстоятельствах: копытного прислали хищнику на съедение. Они долго жили в одном вольере, пока не "поссорились", теперь живут в соседних. Сватовство Тимура проходило весной прошлого года. Невесту он выбирал среди нескольких приморских коз и трех, привезенных из других регионов России. Но повезло Меркель.
Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.
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