Меркель родила в Приморье

Коза Меркель, принадлежащая подмосковному фермеру Олегу Сироте и приехавшая в Приморье еще в марте 2016 года на свадьбу со знаменитым козлом Тимуром, родила козленка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сказал "РГ" владелец сафари-парка Дмитрий Мезенцев, произошло это еще 25 января, но Олег Сирота объявил об этом только сейчас.

- Меркель с козленком, у которого пока нет имени, ждут дома, будем готовить ее к отправке, сейчас оформляем документы у ветеринаров, - сказал Дмитрий Мезенцев.

Как говорил ранее Олег Сирота, пишет "РГ", его коза имеет строптивый характер. Поэтому она не подпускала к себе подмосковных женихов. Укротить ее смог только Тимур: недаром он прославился дружбой с тигром Амуром. Да и Дмитрий Мезенцев считает его бесцеремонным и наглым козлом.

Кстати, у Тимура уже есть дети от трех разных козочек.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Козел Тимур прославился дружбой с тигром Амуром, завязавшейся при страшных обстоятельствах: копытного прислали хищнику на съедение. Они долго жили в одном вольере, пока не "поссорились", теперь живут в соседних. Сватовство Тимура проходило весной прошлого года. Невесту он выбирал среди нескольких приморских коз и трех, привезенных из других регионов России. Но повезло Меркель.

Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.