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В Приморье обманутые дольщики смогут получить прописку по решению арбитражного суда
Партизанские дольщики в Приморье смогут получить квартиры в собственность, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Обманутые дольщики Партизанска, переехавшие в новые квартиры, смогут зарегистрировать право собственности и получить прописку по решению арбитражного суда Приморского края, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморья.
Дом № 22/2 по улице Замараева в Партизанске был достроен силами администрации Приморского края в 2014 году. Часть дольщиков, вложивших в стройку свои сертификаты на переезд из шахтового жилья барачного типа, обманутых компанией «Партизанскстрой», отпраздновала долгожданное новоселье, однако люди не могли получить квартиры в собственность и оформить пропуску. С такой жалобой жители Замараева обратились к губернатору края Владимиру Миклушевскому во время его рабочего визита в муниципалитет весной прошлого года. Глава региона пояснил, что проблема возникла из-за банкротства застройщика, но подчеркнул, вопрос будет решен.
Как сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, для того чтобы выделить этот дом из банкротной массы «Партизанскстроя», была проделана большая работа.
«На днях определением Арбитражного суда Приморского края было утверждено решение комитета кредиторов об исключении дома по улице Замараева 22/2 из имущества банкрота, теперь его жители смогут получить долгожданные свидетельства о праве собственности и оформить прописку», – отметили в ведомстве.
Отметим, что касается остальных обманутых дольщиков Партизанска, по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского был разработан и принят краевой закон, согласно которому люди получат субсидии на покупку нового жилья. Порядок получения компенсаций уже разработан и проходит этап согласования.
Краевой закон устанавливает меру поддержки для дольщиков, вложивших свои средства в строительство домов по улице Замараева № 20, №22/1 и №24 в Партизанске, и чьи права были нарушены. Достройка этих домов экономически нецелесообразна, так как готовность одного не превышает 25%, а два других находятся на стадии фундамента. Поэтому было принято решение о выплате гражданам денежных компенсаций на приобретение жилых помещений на вторичном рынке соразмерно вложенным в строительство средствам по договорам долевого участия. Общая сумма выплат составит более 77 миллионов рублей.
Еще один дом высокой степени готовности будет достроен ЖСК при поддержке администрации Партизанского городского округа.
Напомним, в рамках реализации программы по переселению горожан из так называемых «шахтовых» домов с 2007 года администрации города Партизанска были выделены денежные средства для социальной выплаты нуждающимся гражданам для строительства нового жилья или покупки на вторичном рынке. Денежные средства большинство граждан вложили в строительство микрорайона, возведение которого осуществляло ООО «ИСК «Партизанскстрой». Строительство остановилось в 2012 году, против бывшего руководства компании заведено уголовное дело.
Губернатор края Владимир Миклушевский взял ситуацию под личный контроль. После вмешательства главы региона удалось достроить и ввести в эксплуатацию дом № 22/2 по улице Замараева, новоселье отпраздновали 50 семей, а также частично достроить еще один объект, № 20/1.
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