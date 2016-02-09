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В Приморье Валентин Пак собрал за одним столом генконсулов Северной и Южной Кореи
...несмотря на напряженную обстановку на Корейском полуострове
Ассоциация корейских организаций Приморского края уже в 14-й раз отметила Восточный Новый год в Центре национальной культуры, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Эта традиция, рожденная миссией объединения Севера и Юга на Корейском полуострове, смогла претворить в жизнь уникальный проект: на протяжении 14 лет проходят совместные встречи за дружеским столом генеральных консулов КНДР и Республики Корея. Со временем с помощью народной дипломатии к ним стали присоединяться лица высокого дипломатического ранга из других стран, задавая особый доверительный и дружеский формат общения. Огромная заслуга в этом принадлежит Валентину ПАКУ, автору и организатору этой значимой идеи.
На этот раз отметить Восточный Новый год собрались вместе Генеральный консул Корейской Народной Демократической Республики ИМ Чхон Ир, Генеральный консул Республики Корея ЛИ Сок Пэ, Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам ХУИНЬ Минь Тинь, Генеральный консул США Эрик Холм ОЛСЕН, заместитель Генерального консула Японии Миягава КИЕМИ. Все это делает Приморье уникальной площадкой, сближающей народы Юго-Восточной Азии.
В торжестве приняли участие председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ, вице-губернаторы Приморского края Сергей НЕХАЕВ, Александр РОЛИК, глава Артемовского городского округа Владимир НОВИКОВ, заместитель главы города Владивостока Александр ЮРОВ, директор международного департамента администрации Приморского края Алексей СТАРИЧКОВ, председатель Ассамблеи народов Приморья Галина АЛЕКСЕЕВА, представитель МИДа по Приморскому краю Игорь АГАФОНОВ и другие высокие гости. А также многочисленные гости от корейских диаспор края: из городов Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, Большого Камня, Арсеньева, Партизанска.
- Восточный Новый год - особый праздник, он возвещает приход весны, а значит, предоставляет новые возможности. При этом надо очень потрудиться, чтобы все задуманное претворить в жизнь, - сказал Валентин Пак в своем поздравлении. - Будьте счастливы и не забывайте делать добро каждый день в наступившем году. Тогда у нас все получится!
Особое настроение празднику придали девушки в ярких национальных нарядах - ханбоках - встречающие гостей; прекрасно украшенный зал, изысканные угощения, среди которых традиционное новогоднее корейское блюдо «чхальтток» (по-особому отбитый рис), дарующее здоровье и богатство на целый год. И конечно - интересная концертная программа. Праздник по традиции открыли корейские барабаны, затем гостям были представлены русские, индийские, вьетнамские, корейские песни и танцы.
Апофеозом торжества стал хоровод дружбы под корейскую народную песню «Ариран».
Лариса РЕКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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