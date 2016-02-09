Выживет ли у нас Огненная Обезьяна?

Хозяйка наступающего года может запросто выкинуть сюрприз, который долго придется расхлебывать...

2016 год - год Красной Огненной Обезьяны по восточному календарю. Наступает он 8 февраля. Именно в этот день, согласно китайскому гороскопу, весело помахивая хвостиком, стуча копытцами, Зеленая Деревянная Коза - символ года 2015-го - покинет нас, уступая место Огненной Обезьяне, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Обезьяна - артистичная и эксцентричная натура, обладающая вместе с тем сильной интуицией. Своенравна, капризна и непредсказуема - трудно догадаться, о чем она думает. Ее действия абсолютно непредсказуемы и могут меняться в зависимости от настроения - она бывает как доброй и веселой, так и агрессивной и злой.

Хозяйка наступающего года может запросто выкинуть сюрприз, который долго придется расхлебывать... Обезьяна, символ 2016 года, любит путешествия, горы, красивую природу и новые впечатления. Строить серьезные планы и ждать глобальных перемен в 2016 году нет смысла: Обезьяна все сделает по-своему. Просто относитесь спокойно к своенравной хозяйке года, ведь она тоже всеми силами стремится к любви, благополучию и достатку. Хотя обезьяньи ужимки и капризы не всем придутся по душе: после достаточно спокойного года Козы многие будут некоторое время перестраиваться, приспосабливаясь к непредсказуемому характеру Огненной Обезьяны.

Ох, только не надо уверять себя и остальных, что каждая обезьяна, особенно «зодиакальная», способна что-то сама решать! Обезьяна - животное-пересмешник, привыкшее подражать своему хозяину, поэтому не ждите помощи от звезд, настройтесь на кропотливую и трудную работу в течение всего 2016 года, чтобы достичь своей цели и приблизиться к мечте. Не вникая в проблемы и неурядицы, Обезьяна идет по жизни легко и непринужденно! А почему бы и нет? Что мешает нам развлекаться, отвлекаться и отдыхать, когда есть возможности и желание? Расслабляйтесь - учитесь у Обезьяны жить с выдумкой и со вкусом!

В новом - 2016 году гороскоп советует наполнить будни яркостью, необычностью, легкостью и оригинальностью! Несмотря на то что Огненная Обезьяна старается избегать сложных ситуаций, она с радостью уступит более сильному сопернику или коллеге, если так будет лучше всем: личной свободой Обезьяна всегда готова пожертвовать, когда чувствует заботу и внимание партнера. Используйте и это качество Огненной Обезьяны - не проявляйте упрямство там, где оно неуместно. Зачем? Намного полезнее и приятнее найти консенсус, извлечь обоюдную выгоду, пусть и с небольшими потерями: всегда лучше иметь половину, чем ничего...

Очень сложно будет понять Обезьяну тем, кто привык щепетильно вникать в каждую мелочь: Обезьяна относится к жизни слишком поверхностно и несерьезно, чтобы углубляться в проблемы и искать им объяснение. Управительница 2016 года вообще не видит проблем в упор: они ей мешают наслаждаться сегодняшним днем! Что будет завтра? А что будет, то и будет... Борьбу за место под солнцем Обезьяна тоже проиграет: она вообще не умеет и не любит бороться, ее устроит и третье, и пятое место, а в крайнем случае просто зачет в десятке лучших. Но не стоит унывать по этому поводу: как бы там ни было, у Обезьяны вы не найдете смертельных врагов, поэтому «нож в спину» ей не грозит. И совсем уж оптимистично выглядит привычка Обезьяны приспосабливаться к партнеру, наслаждаться заботой и вниманием окружающих, быть сытой, веселой и довольной. Согласитесь, это немало для спокойной и уравновешенной жизни!

Как это ни странно, согласно восточному гороскопу Обезьяна любит дом, семью, тепло домашнего очага. Несмотря на устоявшиеся стереотипы, Обезьяна прекрасная мама и верная жена, защищающая свой дом и свою любовь. Она ищет себе надежного, верного, сильного спутника жизни, чтобы быть за ним, как за каменной стеной. И уж если она поставит себе такую цель - быстро добьется своего, мечтая о счастливой и спокойной семейной жизни.

2016 год Обезьяны просто идеален для создания счастливой семьи, где будут царить любовь и понимание - ведь она так мечтает иметь теплый и спокойный дом! Но Обезьяна полюбит только настоящего «самца» - надежного, заботливого и благополучного.

Что же противопоказано Обезьяне? Этому животному категорически не рекомендуется выбирать самостоятельный и сложный жизненный путь, требующий упорства в достижении цели, смелости, рассудительности и лидерских качеств. Рожденным в год Обезьяны не стоит стремиться на руководящие должности и выбирать путь преград и терний - слишком сложно и трудно... Обезьяна с большим трудом решает даже простые задачи, а уж о сложных и речи нет... Не усложняйте себе жизнь: ведь каждому знаку зодиака дарован свой путь - особенный, красивый и неповторимый. Выбирайте его и будьте счастливы!

ОБЕЗЬЯНА (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016). Достаточно неоднозначные перемены произойдут в жизни представителей данного знака в 2016 году. Основным минусом является то, что вы зачастую принимаете весьма поспешные и крайне необдуманные решения. Поэтому гороскоп по году рождения на 2016 год для Обезьяны рекомендует действовать последовательно, дабы добиться желаемого.

Начало года огненной Обезьяны подарит вам ряд перспектив как в плане карьеры, так и в плане финансов. Но не каждый представитель этого знака зодиакального круга согласится идти на все предложения. Хотя звезды предсказывают, что на протяжении всего года у вас совершенно не будет проблем с деньгами. Что, естественно, довольно радостная новость.

Конец 2016 года вы проведете в постоянном ритме: вечеринки и развлечения у вас будут на первом месте. Вам обязательно необходимо задуматься о вашем здоровье и соблюдать правильный образ жизни. Иначе в противном случае 2016 год вы можете закончить точно в таком же состоянии, как и начинали.

ПЕТУХ (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017). В году Огненной Обезьяны данный представитель будет крайне жестко настаивать на соблюдении именно своих правил поведения. Он непосредственно любыми способами будет сильно давить на окружающих его близких людей, также заставлять более слабое окружение подчиняться только лишь ему. Но необходимо отметить, что, если будет нужно, Петух в 2016 году будет проявлять отвагу и тем самым жертвовать ради близкого и любимого им человека. Для того чтобы достичь реализации своих целей, в личной жизни данному представителю необходимо навести особый порядок.

И именно поэтому уже весной в 2016 году у вас созреет достаточно серьезный разговор со своей второй половинкой, и, к большому сожалению, полное отсутствие искренности для вас станет крайне серьезной проблемой. И Петух в данном плане примет решение расстаться со своим партнером ради своего собственного развития как в плане финансов, так и в плане карьеры. Следствием станет весьма серьезное развитие в карьере, уже ближе к концу весны.

Заняться конкретно собой и своей личной жизнью Петух сможет только ближе к осени 2016 года. Ноябрь и декабрь станут именно таким периодом, когда вы непосредственно займетесь накоплением и особой заботой о своем жилье.

СОБАКА (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018). Пуститься во все «тяжкие» представитель этого знака будет готов в году Огненной Обезьяны. Так как совершенно во многих делах у Собаки произойдет полное крушение, то уже к последней декаде года она как будто возродится и абсолютно все дела начнет как с чистого листа. Но, к большому сожалению, даже ее стремительность и особое внимание в делах не приведут к желаемому результату. Китайский гороскоп на 2016 год Собакам рекомендует не гнаться за большими деньгами, а найти себе такое дело, которым было бы приятно заниматься, так сказать дело для души.

Стоит отметить, что конец 2016 года принесет данному представителю крайне плохое настроение. Будет казаться, что все окружение, даже природа, настроено против Собак. И для того, чтобы держать себя в руках, рекомендовано ограничиться от всего и хорошенько отдохнуть на свежем воздухе с близкими людьми.

КАБАН (Свинья) (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019). Особый энтузиазм будет сопровождать Свинью на протяжении всего наступающего года, что, естественно, приведет к неким положительным факторам. То есть дела на работе и семейная жизнь будут радовать своими эмоциями. И даже в данный период времени стоит ожидать подъема по карьерной лестнице. Одинокие представители данного знака зодиакального круга могут со стопроцентной уверенностью в 2016 году встретить свою любовь. Самое главное, надо отметить, что на горизонте особых преград к счастью совершенно не стоит ожидать.

Также гороскоп на 2016 год для Кабана (Свиньи) говорит о том, что именно тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, будет ждать невероятный успех. Так как символ года очень уважает те качества, которыми вы непосредственно обладаете, то есть, - целеустремленность и правдивость в отношениях.

КРЫСА (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008). Лишь крайне положительные эмоции ждут Крыс в 2016 году, что весьма хорошо будет влиять на совершенно все сферы их жизни. Предпринятые ранее действия именно в данный период времени принесут свои долгожданные плоды. И представитель данного знака зодиака будет жить в развлечениях и веселье в будущем году. Счастье будет путеводителем на протяжении всех декад года. В году Огненной Обезьяны абсолютно никаких неожиданных событий и происшествий Крысам не стоит ожидать.

Совершенно новую жизнь и невероятные ощущения принесет данному представителю лето 2016 года. Ваше будущее может зависеть от принятого вами непосредственно важного решения в данный период времени. Также в летние месяцы, возможно, вы узнаете о пополнении вашего семейства, что, естественно, не может не радовать. Китайский гороскоп для Крысы рекомендует в осенний период времени быть на чеку, так как завистники и конкуренты могут вас спровоцировать, тем самым нанести вред вашей работе. Самообладание и самоконтроль будут вашими козырями, для того чтобы непосредственно выйти из любой сложной ситуации победителем.

БЫК (Вол) (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009). К большому сожалению, для Быка 2016 год будет недостаточно удачным. Совершенно неблагоприятные мысли и странные предчувствия будут вас беспокоить на протяжении всего наступающего года. А для тех Быков, которые достаточно отрицательно относятся в жизни к неожиданностям, данное будет просто невероятной пыткой. Но не стоит расстраиваться и впадать в панику: те представители данного знака, которые проведут крайне трудный период времени, смогут ловко избегать различных трудностей.

В последней декаде года вам необходимо будет хорошенько отдохнуть и проследить за своим здоровьем. Ведь к этому времени ваша жизненная энергия будет на исходе. Полноценный отдых, никакие посторонние мысли не должны вас беспокоить. Это позволит к 2017 году почувствовать себя намного лучше эмоционально, тем самым вы осуществите много новых планов и идей.

ТИГР (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010). Новые новаторские идеи будут занимать все мысли знака Тигр в 2016 году. Но, к большому сожалению, несмотря на трудолюбие и веру в то, что при огромном желании все получится, их не будет ожидать успех. А произойдет это из-за того, что символ года совершенно не жалует данный зодиакальный знак и инокогда преподносит неприятные сюрпризы. Также это коснется и личной жизни Тигра.

Своеобразное перерождение произойдет у представителей данного знака в середине 2016 года. Вы можете изменить как место работы, так и страну. А вот уже конец лета и сентябрь, для вас будут поистине самым беззаботным периодом времени.

Гороскоп на 2016 год по году рождения для Тигра говорит о том, что нельзя расслабляться. Так как уже к концу года, вы можете почувствовать определенные финансовые затруднения. Главный совет на будущий год: не стоит принимать быстрых решений, все вопросы должны быть взвешены и хорошенько обдуманы, дабы не привести к банкротству.

КРОЛИК (Кот) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011). Рассчитывая только лишь на свои собственные силы, Кролики в 2016 году смогут весьма спокойно и без особых разочарований провести данный период времени. Главный совет года: не стоит влезать в чужие конфликты и разногласия, мирить кого-то и пытаться спасти чужую дружбу, это вам категорически не нужно. Миротворец – не ваше главное занятие наступающего года Огненной Обезьяны.

Улучшить свое финансовое положение вы сможете в конце лета и в начале осени. Но стоит отметить, что в данный период времени также есть риск втянуться в азартные игры и казино. Но, так как вы сможете открыть в себе особый дар предвиденья, появится невероятный шанс сорвать куш.

Ноябрь и декабрь 2016 года будут проведены в суете и решении множества вопросов, вы будете стараться закончить многие начатые события и решить все проблемы к началу 2017 года.

ДРАКОН (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012). Достаточно восприимчив к любой критике в 2016 году будет данный представитель. Так как Дракон не сможет спокойно пережить насмешек символа года, он непосредственно будет попадать во множество неприятных ситуаций. Невероятное терпение должно стать основной эмоцией всего 2016 года. Необходимо убрать агрессию и весьма спокойно относиться к мнению окружающих вас людей.

Китайский гороскоп на 2016 год Дракону предрекает невероятный финансовый всплеск весной года Обезьяны. Иногда необходимо прислушиваться к своей интуиции, которая в любом случае не должна вас подвести. Также Красная Огненная Обезьяна подарит вам определенные испытания в летние месяцы. Но при этом нужно помнить, что здоровье должно быть всегда на первом месте и принимать все близко к сердцу вам категорически не рекомендовано.

ЗМЕЯ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013). 2016 год может сложиться для представителей данного знака зодиакального круга совершенно по-разному. И зачастую тот факт, что Змея очень любит интересоваться различными крайне значимыми событиями жизни ее окружения, может сыграть с ней злую шутку. Необходимо отметить, что Змее нужно быть очень осторожной в своих разносторонних высказываниях. Сарказм на протяжении года будет не к чему.

Китайский гороскоп для Змеи в 2016 году рекомендует крайне четко разграничивать свое рабочее время, то есть необходимо четко выделять промежуток для отдыха. Также весьма благоприятно, если вы в свою очередь, будете отдыхать с родными и близкими. Еще в осенний период вы можете продемонстрировать все свои таланты и невероятные навыки в плане творчества.

ЛОШАДЬ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014). Крайне спокойный год ожидает Лошадь. В совершенно любой неожиданной ситуации, благодаря своей невероятной дипломатичности, представитель данного знака сможет выйти победителем. И так как символ 2016 года – Обезьяна – к Лошади относится с особым уважением, абсолютно неожиданных сюрпризов она не будет преподносить. Также гороскоп на 2016 год советует не воспринимать все происходящее близко к сердцу. Любые проблемы как пришли в вашу жизнь, так и уйдут.

Домашний очаг весной 2016 года потребует от вас особого внимания. Возможно, необходимо заняться плановым косметическим ремонтом или же выполнить определенные приятные обновления. Еще необходимо отметить, что именно данный период времени подходит для грандиозных покупок и вложений в бизнес. Но что достаточно важно, категорически не стоит пренебрегать советами окружающих, даже если вы на сто процентов уверены в своей правоте.

КОЗА (Овца) (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015). Семья в 2016 году будет на первом месте у представителей данного знака. Абсолютно ничем не примечателен будет наступающий год, но не стоит по данному поводу расстраиваться, может, это и к лучшему. Основным достаточно тяжелым для Овцы моментом станет тот факт, что ей будет казаться, будто ее никто не замечает и не ставит во внимание. Представитель 2016 года будет возлагать на Козу тяжелую роль всеобщего помощника.

Летний отпуск принесет вам множество романтических знакомств и увлечение. Стоит отметить, что, естественно, быстрые отношения принесут в вашу жизнь новые невероятные чувства и эмоции. Также в летние месяцы вы можете встретить особенного человека, который перевернет ваш внутренний мир с ног на голову.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.