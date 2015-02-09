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В Приморье г. Находке напишут новый Генплан

09 Февраля 2015, 21:16 | Приморье
Разработку концепции развития Находкинского городского округа в Приморском крае на 10 лет вперед с перспективой до 2035 года проводят специалисты научно-исследовательского института «Сибниипроект», пишет деловая газета "Золотой Рог".
 
Коррективы затронули как центральную часть города, так и микрорайоны Ливадия и Врангель. Рабочий вариант документа предоставлен специалистам администрации Находки для внесения дополнений и замечаний, сообщила газете "Золотой Рог" Наталья ДУБРОВИНА (пресс-служба НГО).
 
По информации управления архитектуры и градостроительства администрации города, внесение изменений в существующий регламент предназначения городских территорий вызвано планами по строительству в границах Находки и непосредственной близости крупных промышленных предприятий. Ожидаемым эффектом реализации инвестиционных проектов станет рост численности населения города до 180 тыс. человек, оживление деловой активности и повышение качества жизни, пишет деловая газета "Золотой Рог".
 
Развитие основной территории Находки связано с перспективой строительства порядка 1 млн. кв. метров жилья, в  том числе в части выполнения муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа» и национального проекта «Жилье для российской семьи». Планы потребуют комплексного освоения свободных массивов, строительства новых микрорайонов с детскими садами, школами, спортивными объектами.
 
Ливадии, как одной из площадок создания туристического кластера юга Приморья, определен курс на создание зон массового отдыха и малоэтажной застройки. С освоением территорий микрорайона связаны планы по реализации краевых законов предоставления земли многодетным семьям, а также молодым и семьям с двумя детьми. Вместе с тем, здесь предусматривается решение вопросов благоустройства создаваемых кварталов индивидуальных домов, строительство спортивного комплекса, детских образовательных и дошкольных учреждений, а также увязки существующих дорог со строящейся федеральной трассой.
 
Будущее Врангеля планируется в соответствии с наращиванием мощности транспортного узла и строительством крупного перерабатывающего предприятия – Находкинского завода минеральных удобрений. На территории запланировано расширение производственной зоны в части строительства береговых перевалочных сооружений и железнодорожного парка, создание высокотехнологичного угольного терминала, модернизация станции «Находка-Восточный». Здесь же предусмотрены территории для выхода в микрорайон скоростной многополосной трассы федерального значения и коридоры под магистральный газопровод.
 
В целом, перспективы увеличения населения Находки предполагают строительство соответствующей инженерной инфраструктуры, пересмотра дорожной сети городского округа, обустройства прибрежной полосы с развитием маломерного морского транспорта, пишет деловая газета "Золотой Рог".
 
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Теги: Генплан  Находка  жилье  приморье 



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