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В Приморье число умерших превысило число родившихся на 4,7%
По предварительной оценке, численность постоянного населения Приморского края на 1 января 2015 года составила 1933,4 тыс. человек, сообщили газете "Золотой Рог" в Приморскстате.
За 2014 год, по предварительным данным, в Приморье родилось 24,8 тыс. детей (на 0,9% больше, чем за 2013), умерло 26 тыс. человек (на 0,8% меньше), в том числе 230 детей до года. Число умерших превысило число родившихся на 4,7% (в 2013 - на 6.5%). Естественная убыль населения сохранялась на 26 территориях края, и в сравнении с 2013 годом, в целом по краю, уменьшилась на 26,8%. Мужская смертность превысила женскую на 18% и составила 14,1 тыс. человек.
В органах ЗАГС за прошедший год было зарегистрировано 18,1 тыс. браков (на 1.4% больше, чем в 2013) и 11,1 тыс. разводов (на 2,8% больше). На 1000 заключенных браков пришлось 615 разводов (в 2013 – 607).
Число прибывших в Приморский край из других регионов России за 2014 год составило 20 тыс. человек (на 2,3% больше, чем в 2013), из других стран - 10 тыс. человек (на 11,1% больше). Выехало в другие регионы России 26,2 тыс. человек (на 7,6% меньше), в другие страны – 7.8 тыс. человек (на 6% больше).
За прошлый год сменили регистрацию на территории края – 45,4 тыс. приморцев (на 2,9% больше, чем в 2013), причем из них 21,2 тыс. человек сменили постоянную прописку.
По данным УФМС России по Приморскому краю численность иностранных граждан и лиц без гражданства состоящих на миграционном учете (с любым сроком регистрации) в Приморском крае на конец 2014 года составила 68 тыс. человек, из них наибольший процент составляют граждане Узбекистана (42,3%), Китая (17,1%), Украины (9,9%) и КНДР (8,1%).
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Жду когда медведев с гос. дурой введет налог с умерших, ждать осталось не долго .