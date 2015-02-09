Приморье отмечает 80-летний юбилей Сихотэ-Алинского заповедника

10 февраля Сихотэ-Алинскому государственному биосферному заповеднику (Приморский край) исполняется 80 лет.

Сихотэ-Алинский заповедник создан 10 февраля 1935 г. и является одним из старейших заповедников нашей страны. Это единственный объект природного наследия ЮНЕСКО на юге Дальнего Востока России и самый крупный заповедник в ареале амурского тигра.

В 1933 году в Среднем Сихотэ-Алине была проведена экспедиция по определению границ будущего заповедника. Он должен был стать одним из нескольких резерватов, обеспечивающих восстановление популяции соболя как в Сибири, так и на Дальнем Востоке. По результатам экспедиции её руководители К.Г.Абрамов и Ю.А.Салмин предоставили убедительное обоснование создания комплексного заповедника.

10 февраля 1935 года Постановлением ВЦИК СНК РСФСР был учрежден Сихотэ-Алинский заповедник на площади в 1 млн га с охранной зоной – 700 тыс. га. В то время это был самый крупный заповедник не только в СССР, но и во всём мире.

Современная площадь заповедника - 401600 га. Территория, состоящая из двух участков, простирается по обоим склонам хребта Сихотэ-Алинь и включает акваторию Японского моря.





Фото Бондарчук С.

Это место, где встречаются север и юг, край удивительного сочетания, разнообразия и противоречий природных зон, флоры и фауны: от высокогорий до песчаных и галечных пляжей морского побережья, от лианы актинидии до кедра и тиса. Здесь на одной территории уживаются амурский тигр и рысь, гималайский и бурый медведи.

На сегодняшний день в заповеднике насчитывается 7 видов млекопитающих, 57 видов птиц, 40 видов сосудистых растений, 42 вида лишайников; 4 вида грибов, занесенных в красные книги регионального и федерального уровней.

19 февраля 1979 года Сихотэ-Алинский государственный заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО и был включен в международную сеть охраняемых территорий, которые представляют все основные экосистемы нашей планеты.

В 2001 г. в номинации «Центральный Сихотэ-Алинь» Сихотэ-Алинский заповедник был включен в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

На протяжении всего времени существования Сихотэ-Алинского заповедника одной из главных его задач было сохранение редчайшей кошки планеты – амурского тигра. Именно отсюда в послевоенные годы, когда общая численность хищника на юге Дальнего Востока была не более 50 особей, тигр начал распространяться по территории Приморского края. Сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника совместно с ведущими научными учреждениями России, а также рядом общественных природоохранных организаций мира и по сей день ведут постоянный мониторинг состояния группировки амурского тигра в заповеднике и окружающих его территориях. Благодаря их усилиям численность амурского тигра на территории заповедника в последние годы растет.

Кроме уникальных природных характеристик заповедник обладает богатой и интересной историей, здесь работали многие выдающиеся ученые России.Пионерами изучения природы заповедника стали талантливые учёные, приобрётшие позднее широкую известность: Л.Г. Капланов, Г.Ф. Бромлей, К.Я. Грунин, Б.П. Колесников, А.И. Куренцов, Ю.А. Ливеровский, В.Д. Шамыкин и др.

В июле 2006 года Решением Правительства РФ Сихотэ-Алинскому заповеднику было присвоено имя его организатора и первого директора, основоположника заповедного дела на Дальнем Востоке, зоолога Константина Георгиевича Абрамова.

Сегодня Сихотэ-Алинский заповедник большое внимание уделяет работе с молодежью, поиску молодых специалистов и в целом, вовлечению молодежи в дело охраны окружающей среды.

Учитывая всевозрастающий интерес туристов к нетронутым и уникальным уголкам природы, одна из приоритетных задач заповедника - организация эффективной работы по развитию экологического туризма на его территории. В ближайшем будущем заповедник готов стать одной из «точек роста» региона и значительно увеличить количество посещающих его туристов.

Фото Светланы Сутыриной.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.