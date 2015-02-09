Во Владивостоке "Любимый педагог" выиграл главную номинацию "Серебряный Лучник" - Дальний Восток"

Церемония вручения премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток прошла во Владивостоке. Лучшими проектами в области развития общественных связей по итогам 2014 года были признаны работы, реализованные в Приморье и Камчатском крае.

Интрига о победителях сохранялась в течение всего дня, пока шли публичные защиты работ, вышедших в финал. Право на то, чтобы называться самыми сильными в регионе, отстаивали 17 участников, претендующих на победу в 5 конкурсных номинациях. Для каждого из них этот этап стал серьезным испытанием, ведь формат открытой презентации подразумевал не только представление своего проекта, но и дискуссию с присутствующей аудиторией, которая состояла из членов жюри, коллег по конкурсу и профессиональному сообществу, журналистов и студенчества.

Уровень подготовки и реализации конкурсных работ оценивала экспертная комиссия под председательством Андрея Запеклого (г. Южно-Сахалинск). В состав команды жюри вошли специалисты в области связей с общественностью, маркетинга и рекламы – представители творческой среды, науки, органов власти и бизнеса с разных уголков Дальнего Востока, что обеспечивало максимальную объективность и независимость их общей оценки мастерства и таланта участников.

В результате по итогам голосования экспертов лучшим в области социальных коммуникаций и благотворительности был признан проект

«Родительская премия «Любимый педагог», ООО «Владмама», г. Владивосток. Более того, по решению жюри эта работа будет включена в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» и представит дальневосточный регион на публичных защитах, которые пройдут 18 февраля в Москве.

Лучшим в области бизнес-коммуникаций был признан проект

«Восточный Порт - это мы!», ОАО «Восточный порт», г. Находка,

Лучшим в области продвижения и развития территорий была признана

«Берингия», Правительство Камчатского края, г. Петропавловск-Камчатский,

Лучшим по продвижению культуры и исторического наследия был признан

«Кино-караван. Всероссийский фестиваль уличного кино во Владивостоке», общественная организация «Патриот Приморья», г. Владивосток.

Что касается номинации «Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни», то впервые за четырехлетнюю историю региональной премии победа досталась работе, заявленной в другой конкурсной категории – связанной с бизнес-коммуникациями. По мнению экспертов, полноправное лидерство в сфере пропаганды спорта принадлежало проекту

• «D1 Primring Grand Prix. Дрифт-битва России против Японии», ООО «Приморское кольцо», г. Владивосток.

Победители конкурса «Серебряный Лучник» - Дальний Восток были удостоены дипломов, который им вручил почетный гость церемонии – заместитель руководителя аппарата Администрации Приморского края Сергей Нехаев. Приятным дополнением к награде стали подарки от HR-партнера премии – компании HeadHunter, являющейся одним из лидеров на российском рынке интернет-рекрутмента. Кроме того, лидеры голосования получили призы от имени членов жюри регионального конкурса – заместителя начальника Департамента общественных коммуникаций энергохолдинга «РАО Энергетические системы Востока» Анастасии Бражиной и директора проектного офиса во Владивостоке агентства «Михайлов и партнеры» Константина Шимбирева.

Помимо этого, специальными наградами были отмечены:

«Родительская премия «Любимый педагог», ООО «Владмама», г. Владивосток. Автор проекта получила приз от многолетнего партнера премии «Серебряный Лучник», поддерживающего конкурс на территории всей России, - компании «МегаФон». Подарок Ольге Романовой вручил директор Приморского регионального отделения Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. Таким образом, компания «МегаФон» в очередной раз продемонстрировала свои симпатии к социальным инициативам и последовательность в их поддержке.

Специального приза от члена жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток генерального директора рекламного агентства «ДВ Регион» Кирилла Потапенко был также удостоен проект «Экскурсионное бюро «Время города»» (КГАУК «Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева», г. Владивосток). А еще одна работа, представленная коллективом этого учреждения, но не вышедшая в финал, - «Сказки с молоком», была отмечена подарком в виде корзины с молочной продукцией и сертификатами, обеспечивающими проект полугодовым запасом молока, которую участникам вручила директор департамента маркетинга компании «Родимая сторонка» Анастасия Куделько.

Отклик в сердце другого партнера регионального конкурса – компании «Ростелеком» - нашел проект «Благотворительный вечер «Солнечным детям - солнечное детство!»» (городская общественная организация «Клуб Ротари», г. Благовещенск). Президент организации (2014-2015 гг.) Татьяна Шибанова получила приз из рук директора департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком», члена жюри дальневосточной премии Олеси Бондаренко.

Менеджер по связям с общественностью макрорегиона Дальний Восток Tele2 Россия и постоянный член жюри конкурса «Серебряный Лучник» - Дальний Восток Анна Летягина поощрила вручением подарка автора работы «Star Soup» Татьяну Иншакову. Ее проект вышел в финал в номинации «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности».

Специального приза был также удостоен коллектив КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» под руководством Анжелы Кабиевой. Работу учреждения по профилактике курения и пропаганде спортивного, здорового образа жизни («НЕТ табачному дыму!») поддержал информационный партнер премии – Издательская Компания «Золотой Рог». Подарок финалисту вручила интернет-редактор электронной версии делового еженедельника «Золотой Рог» Марина Божко.

Свои симпатии, сформировавшиеся по итогам публичных защит проектов, смогли выразить и все гости мероприятия – оставив подпись в поддержку того или иного участника на плакате с общим списком финалистов. В результате одинаковое количество голосов получили сразу два кандидата – работа под названием «НЕТ табачному дыму!» (КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр») и «Родительская премия «Любимый педагог» (ООО «Владмама», г. Владивосток»). Число 13 стало для них по-настоящему счастливым и принесло подарки от оператора региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток коммуникационного агентства «АГТ»-Восток.

Кроме того, в качестве поощрения финалистам конкурса, которые не одержали победу, были вручены призы от HR-партнера премии – компании HeadHunter, федерального отраслевого партнера - Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и энергохолдинга «РАО Энергетические системы Востока», который представляла член жюри дальневосточной премии Анастасия Бражина. В свою очередь, телекоммуникационный партнер конкурса – компания «Ростелеком» - подготовила приятные сувениры для всех гостей и участников конкурсных мероприятий. В память о ключевом событии в сфере развития общественных связей региона им были подарены флэш-накопители с фирменной символикой премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток и ОАО «Ростелеком».

Добавим, что старт следующему региональному конкурсу «Серебряный Лучник» - Дальний Восток будет дан в октябре 2015 года. К соисканию юбилейной – пятой – региональной премии приглашаются все желающие. Информация о конкурсе доступна на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.

Издательская компания "Золотой Рог" традиционно является информацилонным партнером премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

\