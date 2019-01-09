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C 1 февраля во Владивостоке начнется запись детей в первые классы
В столице Приморья первоклашек готовы принять 78 муниципальных образовательных учреждений
1 февраля школы Владивостока начинают запись детей в первые классы. Подать заявления в выбранную школу можно будет ежедневно, в будние дни и по субботам, с 9 часов утра, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Для зачисления ребенка в первый класс родители должны предоставить в школу, помимо заявления, медицинскую карту ребенка, свидетельство о рождении и его ксерокопию. При подаче заявления родитель должен обязательно предъявить документы, удостоверяющие его личность.
В настоящий момент все школы Владивостока проводят дни открытых дверей. Будущие первоклассники и их родители могут посетить любое образовательное учреждение, поговорить с директорами и педагогами. Многим это помогает окончательно определиться с выбором школы.
Сегодня в краевой столице первоклашек готовы принять 78 муниципальных образовательных учреждений. Информацию о каждой школе можно посмотреть на сайте www.pupils.ru.
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока еще раз напоминает, что проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов и др.), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам, при приеме в первый класс общеобразовательных учреждений любого типа и вида не допускается.Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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