В Приморье за год "Землю леопарда" открыли для себя около 5000 человек

Большую популярность среди туристов также приобрел новый туристический маршрут «Семиверстка»

Экологические маршруты и тропы «Земли леопарда» привлекают все больше заинтересованных гостей. Итоги туристического сезона 2018 года принесли высокие результаты: за последние 12 месяцев мир дальневосточного леопарда и природы юга-западного Приморья открыли для себя около 5000 человек – почти в два раза больше, чем годом ранее.

Приморье – удивительный регион на самом краю юго-востока России. Величественные сопки, горные хребты, чистейшие реки и вековые кедры образуют неповторимые виды. Богатейшее разнообразие флоры и фауны, сохранившиеся на «Земле леопарда», нуждаются не только в защите, но и в бережном отношении. Поэтому важным направлением работы здесь является экотуризм, который помогает формировать экологическую культуру среди гостей и жителей края.

По данным отдела экопросвещения «Земли леопарда» наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа посетителей – в 2017 году на «Земле леопарда» их побывало только около 3000. Помимо почти двукратного роста турпотока за последний год, специалисты отмечают готовность принять еще больше гостей в будущем – от 30%, до 7-10 тысяч в год. Реализовать задуманное станет возможным благодаря действующей туристской инфраструктуре и ее развитию.

Одним из главных драйверов роста числа посетителей стал маршрут «Тропой леопарда» в селе Барабаш, знакомящий с местной природой, заповедным делом и историей этих мест. Гостей привлекают доступность тропы для разных возрастов, а также информационная насыщенность. Она оснащена смотровыми площадками, интерактивными элементами и зонами для отдыха. Маршрут можно пройти без экскурсовода, получив новые знания из информационных стендов.

Большую популярность среди туристов также приобрел новый туристический маршрут «Семиверстка» - самый большой и спортивный в нацпарке. Путь длинной от 7 до 10 километров проходит по склонам высоких холмов и открывает захватывающие панорамные виды леса, Амурского залива и даже знаменитых мостов Владивостока.

Одной из задач в деле развития экотуризма в 2019 году станет обновление инфраструктуры действующих маршрутов и троп «Земли леопарда», а также начнутся проектно-изыскательские работы по созданию новых.

«В 2018 году был сделан акцент на развитии событийного туризма, – подчеркнула Юлия Буркова, начальник отдела экопросвещения ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова. – Во все мероприятия мы вкладываем частичку своей души и каждое для нас становится особенным. Главным событием стало проведение первого краевого творческого фестиваля «Земля леопарда – на стыке культур», раскрывающего культурный и творческий потенциал нашей территории. Мы получили положительный отклик и хотим сделать это событийное мероприятие ежегодным».

Крупнейшей экологической акцией стала «Чистое село», в ходе которой у границ нацпарка и села Филипповка было собрано более 5 тонн мусора. Мероприятие было проведено благодаря неравнодушным местным жителям, администрации Барабашского сельского поселения, фонда «Энергия участия», РОФ Поддержки Социальных Инициатив Константина Богданенко, ООО «ВладМеталл» и др.

Важным для «Земли леопарда» является развитие конгрессно-выставочного туризма. Центральная усадьба с выставочным залом позволят в 2019 году регулярно проводить конференции, семинары и совещания для ученых, руководителей и сотрудников различных природоохранных структур и организаций.

Результаты работы «Земли леопарда» не раз отмечались департаментом туризма администрации Приморья. Сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» рассчитывают, что дальнейшие планы развития туристской деятельности позволят по-новому раскрыть потенциал заповедной территории.