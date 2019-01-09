Жители Приморского края напрямую могут общаться с Генпрокуратурой РФ

Жители Приморского края могут задать любой вопрос, связанный с нарушением прав и законных интересов. Проблемы обещают решать в интерактивном режиме

Принципиально иначе посмотреть на процесс коммуникации с Генпрокуратурой предлагает онлайн канал «Эфир».

Генпрокуратура России запустила онлайн-проект «Эфир». Это одновременно и live-трансляция, и стриминговый канал, и интерактивный чат, где пользователи задают вопросы и получают консультации. Что касается жалоб, требующих проверок, то они сразу направляются в профильные подразделения прокуратуры.

В интерактивном чате вы можете задать любой вопрос:

– Куда обращаться по поводу льгот?

– Как проще оформить земельный участок?

– Что делать, если в аптеке нет назначенных лекарств?

– Куда пожаловаться, если не работает отопление в доме?

Через «Эфир» уже удалось решить довольного много конкретных проблем. Так, в Удмуртии сиротам в ускоренном режиме выдали квартиру, в Уфе мать с больным ребенком перевезли из барака в нормальную квартиру, из одного антикафе забрали краснокнижного филина, который содержался там для развлечений и т.д.

По многим темам в «Эфире» дают оперативные правовые консультации, например, по льготам многодетным матерям, оформлению земельных участков и льготного жилья, плохой работе ЖКХ и аварийных служб, отказам на прием детей в детский сад, нарушению прав детей в школах. Генпрокуратура расскажет, в какой орган власти эффективнее обратиться, как составить жалобу и что сделать, чтобы не было лишней волокиты.

«Эфир» – это технологический микс. С одной стороны, он предлагает для просмотра в удобное для аудитории время собственный эксклюзивный контент из представленного на ресурсе видеобара, с другой – транслирует актуальные новости и аналитику от органов в прямом эфире.

Сегментация по сферам реализуется за счет постоянной программной сетки вещания. Ежедневно доступна актуальная программа эфира с профильными рубриками. Зрители легко смогут сориентироваться по предпочтительному времени подключения к эфиру в зависимости от интересующей их тематики.

Таким образом, Генпрокуратура предлагает гражданам принципиально иначе посмотреть на процесс коммуникации с ведомством. Что не менее важно, сервис «Эфир» станет прорывом в плане профилактики нарушений законодательства, правового просвещения и укрепления правового сознания в общества.