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Почти 200 тысяч туристов из Китая побывали в Приморье в рамках безвизового группового обмена
В 2016 году Приморский край посетили на 60% больше китайских туристов в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых поездках. По итогам года эта цифра составила почти 200 тысяч человек, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в департаменте туризма Приморского края.
Турпоток из КНР в Приморье в прошлом году продемонстрировал значительный рост: только в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых турпоездках регион посетили более 190 тысяч человек. В 2015 эта цифра составляла 120 тысяч человек, рост составил около 60%, сообщили в департаменте туризма Приморского края.
«Существенное увеличение количества туристов из Китая наблюдалось уже в первом квартале, но пик турпотока в рамках соглашения о безвизовых поездках пришелся на июль и август – за два летних месяца край посетили почти 100 тысяч человек. Всего же за 2016 год Приморье посетили более 350 тысяч туристов из КНР», – отметил руководитель ведомства Константин Шестаков.
Директор департамента подчеркнул, большой рост показал и рынок чартерных авиаперевозок – более 30%, в первую очередь из Китайской Народной Республики. Приморский край занимает второе место среди российских регионов по объему турпотока из КНР, уступая лишь Москве.
Отметим, по предварительным данным, в прошлом году Приморский край посетили около трех миллионов туристов. Более полумиллиона из них – иностранные граждане, 2,5 миллиона человек – россияне. Приморье край традиционно является лидером по количеству туристов среди дальневосточных регионов, аккумулируя более 70% от общего объема турпотока.
Напомним, Приморский край стабильно входит в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах интернета.
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