Год особо охраняемых природных территорий стартует в бассейне Амура 11 января

Выставкой «Заповедное ожерелье Амура», подготовленной при поддержке WWF России, встречают 100-летие заповедной системы России заповедники и национальные парки юга Дальнего Востока, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

2017 год объявлен Указом президента РФ Владимира Путина Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Ровно 100 лет назад в России был создан первый государственный природный заповедник «Баргузинский», именно с 1917 года ведет свой отсчет федеральная заповедная система России.

Целью Года ООПТ станет привлечения внимания общества к вопросам сохранения объектов природного наследия России. Сегодня охраняемые территории России охватывают 11,4 % всей площади нашей страны, это более 13 000 ООПТ различных категорий. Современная система ООПТ формировалась на протяжении последних 100 лет, у ее истоков стояли выдающиеся русские ученые-естествоиспытатели и энтузиасты-экологи. Особо охраняемые природные территории являются традиционной и одной из самых эффективных форм природоохранной деятельности, рассказали "Злотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

11 января заповедники и национальные парки Амурского экорегиона отметят свой профессиональный праздник – День заповедников и национальных парков России – и откроют Год особо охраняемых природных территорий выставкой фотографий «Заповедное ожерелье Амура». Выставка одновременно стартует в 5 регионах: Амурской, Еврейской автономной областях, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях. На ней представлены 92 фотографии из 23-х федеральных ООПТ бассейна Амура, дающих представление о животном и растительном мире этих особо охраняемых территорий.





Динамика площадей федеральных и региональных ООПТ в Амурском экорегионе.

В Амурском экорегионе ООПТ покрывают 11,7% территории: это 7,3 млн. га федеральных и 7,6 млн. га региональных ООПТ – 17 заповедников, 7 национальных парков, 8 федеральных и 78 региональных заказников, 6 природных парков, 6 экологических коридоров, 2 водно-болотных угодья. Сихотэ-Алинский заповедник имеет статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Пять заповедников: Сохондинский, Дальневосточный морской, Даурский, Кедровая Падь и Ханкайский являются биосферными заповедниками ЮНЕСКО. Шесть территорий находятся в списке водно-болотных угодий международного значения (Рамсарские угодья): озеро Ханка, Торейские озера, Хингано-Архаринская низменность, Зейско-Буреинская равнина, озеро Болонь, озеро Удыль.

«Одно из важнейших условий эффективной работы современных особо охраняемых природных территорий – это то, что они представляют собой не отдельные «островки» живой природы, а единую, связанную различными экологическими коридорами сеть – эконет. Такой подход к планированию системы ООПТ позволяет значительно повысить эффективность работы по сохранению биологического разнообразия», – говорит к.б.н. Анна Барма, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, секретарь Координационного совета директоров заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока.

За двадцать лет работы в Амурском экорегионе при поддержке и непосредственном участии Фонда создано 6 национальных парков, 2 заповедника и расширены 3 заповедника. А также созданы 2 федеральных заказника, 4 экологических коридора, 2 комплекса водно-болотных угодий, 2 природных парка, организованы и расширены 29 региональных заказников общей площадью 7 млн 214 тыс. га.

«Благодаря многолетним усилиям WWF сеть ООПТ покрывает 30% территорий гнездования дальневосточного аиста, 50% даурского журавля и 70% японского журавля. Около 24% ареала амурского тигра охраняются на ООПТ в России и 50% в Китае, в то время как 70% ареала дальневосточного леопарда находится на ООПТ в обеих странах, – отмечает Анна Барма. – Не случайно накануне Года ООПТ Юрий Дарман, 15 лет возглавлявший Амурский филиал WWF России, был награжден Международной премией MIDORI – высочайшей наградой, показывающей мировое признание его работы и усилий Всемирного фонда дикой природы в сохранении биологического разнообразия и формировании сети особо охраняемых природных территорий Амурского экорегиона».

В рамках Года ООПТ в Амурском экорегионе пройдут мероприятия, направленные на популяризацию федеральной и региональной системы ООПТ и повышение квалификации ее сотрудников. Выставка «Заповедное ожерелье Амура» – только первое из них. С 14 марта от истоков до устья реки Амур прокатится марафон «Заповедная волна». Его участники – заповедники и нацпарки – будут передавать друг другу символ марафона – флаг «Заповедной волны», и познакомят общественность со своей территорией в самых различных формах: от дней открытых дверей до познавательных экспедиций, слетов и фестивалей. Итогом марафона станет фестиваль туристических продуктов «Заповедный микс», который состоится в Хабаровске в июне 2017 года. В Год ООПТ природоохранные организации Амурского экорегиона проведут «заповедные уроки», конкурсы, региональные экологические смены, викторины для студентов и школьников. Дальневосточная конференция по заповедному делу, семинар для специалистов отделов экологического просвещения и туризма, конкурс на профессиональное мастерство для инспекторов – это те мероприятия, которые помогут сотрудникам ООПТ обменяться опытом и повысить свои профессиональные навыки в деле охраны природы.

На верхнем фото: Сихотэ-Алинский заповедник. Амурский тигр. Фото Евгений Табалыкин.