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В Приморье в новогодние каникулы зарегистрировали 129 пожаров
Благодаря оперативной и слаженной работе МЧС в праздничные дни в Приморье не было допущено чрезвычайных ситуаций.
В результате которых было травмировано – 2 человека, погибло – 4, спасено – 30 человек. Так, 6 января при пожаре, произошедшем в городе Находка в доме на Почтовом переулке, огнеборцы спасли 15 человек, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В новогодние и рождественские праздники Главное управление МЧС России по Приморскому краю и территориальная подсистема РСЧС в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций функционировали в режиме повышенной готовности. Для обеспечения безопасности от МЧС России по Приморскому краю было задействовано 753 человека и 182 единицы техники; от РСЧС Приморского края – около 12 тыс. человек и более 1,5 тыс. единиц техники.
На территории Приморского края сотрудники отделов надзорной деятельности повсеместно провели профилактические беседы о безопасности зимнего отдыха, правилах запуска фейерверков с местными жителями, мероприятия на объектах социальной защиты, рейды и противопожарные инструктажи. В канун Рождества сотрудники МЧС рассказывали настоятелям храмов, церквей и часовен, прихожанам о требованиях, предъявляемых к пожарной безопасности.
В праздничные и выходные дни приувеличением численности рыбаков, выходящих на лёд морских акваторий и выездом автомобилей на ледовые поля сотрудниками ГИМС было организовано постоянное патрулирование акваторий Амурского и Уссурийского заливов, а также бухт острова Русский. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам совместно со спасательными службами проводят профилактические рейды и мониторинг ледовой обстановки.
Кроме того, в рождественские праздники во Владивостоке, в муниципальных районах и городских округах Приморского края, где проходили массовые гуляния, и праздничные программы – на центральных площадях, парках и скверах храмах и церквей развернуты полевые кухни МЧС. Где каждый желающий отведал вкуснейшей каши и согрелся горячим чаем, а также ознакомился со специально подготовленными выставками пожарной техники.
Работа сотрудников МЧС не осталась без внимания. Представители Федерации мотоспорта Владивостока «Легенда» выразили глубокую искреннюю благодарность руководству Главного управления МЧС Приморского края за обеспечение безопасности и организацию мероприятий при проведении соревнований по мотокроссу на льду, проводимых в Рождество на озере «Юность» во Владивостоке.
Иван КРЫШАН. Фото - МЧС России.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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