Ушла из жизни Галина Островская

6 января 2017 года на 81-ом году жизни скончалась заслуженный работник культуры Российской Федерации, известный театральный критик и преподаватель Галина Яковлевна Островская.



Галина Островская стояла у истоков художественного вещания на телевидении в Приморском крае. Она была хорошо известна в театральных кругах на Дальнем Востоке, была авторитетным критиком.



Долгие годы она преподавала в Дальневосточном государственном университете и Дальневосточной государственной академии искусств. Коллеги и студенты горячо любили ее и знали как опытного преподавателя – Галина Яковлевна Островская воспитала не одно поколение журналистов, режиссеров и актеров.



Галина Яковлевна – автор десятков рецензий на спектакли, статей о творчестве актеров и нескольких книг: «На сцене и за кулисами», «Телебайки», «Место проживания театр» и «Образ жизни театр».



Департамент информационной политики Приморского края выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам, всем, кто знал Галину Яковлевну. Её профессионализм, энергия и жизнелюбие вдохновляли всех, кто был знаком с ней. Такую интеллигентную, мудрую, талантливую её всегда будут помнить в Приморье. Светлая память о Галине Островской навсегда останется в наших сердцах.



Прощание с Галиной Яковлевной Островской состоится во вторник,10 января, с 12.00 до 13.00 в здании Дальневосточной академии искусств (улица Петра Великого 3а).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.