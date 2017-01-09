www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.66 р. 100 JPY: 51.83 р.
EUR: 63.81 р. 10 CNY: 87.28 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Приморье пожарные спасли 15 человек

09 Января 2017, 10:48 | Приморье
Через два часа пожар был полностью локализован, общая площадь возгорания составила 20 кв. м., сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
 
В городе Находка в 16.20 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном по адресу: Почтовый переулок, 11. Спустя 9 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты и принялись тушить пламя. Проведя разведку в помещении, огнеборцы установили очаг возгорания. Открытым пламенем горели окна, комнаты, стены, перекрытия мебель на втором этаже здания, деревянная оконная рама на третьем этаже, а также часть козырька и крыша. В связи с сильным задымлением внутри помещения брандмейстеры приняли решение задействовать три звена газодымозащитной службы.
 
В 16:38 пожар был локализован, а 18:30 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. В ходе тушения пожара из дома, огнеборцы спасли 15 человек.
 
По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 19 человек личного состава и 4 единицы техники. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания выясняются.
 
Иван КРЫШАН. Фото – МЧС России.
 
Автор:
Теги: пожары 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru