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В Приморье пожарные спасли 15 человек
09 Января 2017, 10:48 | Приморье
Через два часа пожар был полностью локализован, общая площадь возгорания составила 20 кв. м., сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В городе Находка в 16.20 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном по адресу: Почтовый переулок, 11. Спустя 9 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты и принялись тушить пламя. Проведя разведку в помещении, огнеборцы установили очаг возгорания. Открытым пламенем горели окна, комнаты, стены, перекрытия мебель на втором этаже здания, деревянная оконная рама на третьем этаже, а также часть козырька и крыша. В связи с сильным задымлением внутри помещения брандмейстеры приняли решение задействовать три звена газодымозащитной службы.
В 16:38 пожар был локализован, а 18:30 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. В ходе тушения пожара из дома, огнеборцы спасли 15 человек.
По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 19 человек личного состава и 4 единицы техники. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания выясняются.
Иван КРЫШАН. Фото – МЧС России.
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Теги: пожары
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