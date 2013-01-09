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В 2013 году в России будут больше отдыхать

09 Января 2013, 16:15 | Приморье

В 2013 году большинство жителей России будут отдыхать 118 дней, что на 1 день больше, чем в году минувшем. Работать придется 247 дней – это на 2 дня меньше, чем в 2012-м.

Как передает корреспондент «Нового Региона», помимо суббот, воскресений и традиционных праздников страна будет отдыхать 2, 3 и 10 мая. Напомним, что постановлением Правительства РФ от 15 октября 2012 года № 1048 «О переносе выходных дней в 2013 году» с субботы 5 января выходной переносится на четверг 2 мая; с воскресенья 6 января выходной переносится на пятницу 3 мая; а с понедельника 25 февраля выходной переносится на пятницу 10 мая. Таким образом, в феврале не будет дополнительного выходного дня, несмотря на то что праздничный нерабочий день 23 февраля приходится на субботу. Зато в мае жители России получат своеобразные мини-каникулы: выходными объявлены с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

В целом отработать в текущем году жителям России, работающим по стандартному 40-часовому графику, придется 1 тысячу 970 часов, что на 16 часов меньше, чем в 2012 году и на 11 часов меньше, чем в 2011-м. Самым праздным, кроме января и мая, будет июнь с 19 рабочими днями, а больше всего трудиться придется в июле и октябре – по 23 рабочих дня. При этом в 2013 году пока не планируется ни одной рабочей субботы, пишет РИА "Новый Регион".
 

Автор: РИА "Новый регион"
Теги: календарь  праздники 



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