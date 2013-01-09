Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье открылись пункты приема заявлений на выдачу "Универсальной электронной карты"
9 января на территории Приморского края открылись 34 пункта приема заявлений граждан на выдачу «Универсальной электронной карты».
По данным департамента информатизации и телекоммуникации Приморского края, пункты приема заявлений работают в будние дни с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Согласно федеральному закону, в базовом варианте карту можно использовать как идентификатор таких документов, как полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также как платежную банковскую карту.
С помощью карты можно будет заходить на Единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru, где любому россиянину предоставлена возможность заказать различные электронные услуги, в том числе получить заграничный паспорт, записаться в клинику на прием к врачу, в детский сад, школу и так далее.
В качестве перспективных направлений на территории РФ отмечены следующие услуги: оплата проезда на транспорте, использование в качестве водительского удостоверения, услуги электронной регистратуры оплата коммунальных услуг и другое.
«Универсальная электронная карта» будет работать с российской платежной системой «ПРО100». Кроме того, на карту будет записываться банковское приложение международных платежных систем.
Для справки: Заявления можно подать в пунктах приема по следующим адресам:
Подразделения Приморского отделения Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России»:
№ 0071, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 150В
№ 0160, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 59
№ 0182, г. Владивосток, ул. Черемуховая, 7
№ 0250, г. Владивосток, ул. Светланская, 59
№ 0031, г. Артем, Кирова, 74/2
Центр занятости населения города Арсеньева, г. Арсеньев-12,ул. Ломоносова, д. 11
Центр занятости населения города Артема, г. Артем, ул. Лазо, д. 20
Центр занятости населения города Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 21
Центр занятости населения города Владивостока, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13-а
Центр занятости населения города Дальнегорска, г. Дальнегорск, ул. 50-лет Октября, д. 89
Центр занятости населения города Дальнереченска, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 55
Центр занятости населения города Лесозаводска, г. Лесозаводск, ул. Дзержинского, д. 14
Центр занятости населения города Находки, г. Находка, Находкинский проспект, д. 1-е
Центр занятости населения города Партизанска, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 3-б
Центр занятости населения города Спасск-Дальнего, г. Спасск-Дальний, ул. Покуса, д. 3
Центр занятости населения города Фокино, г. Фокино, ул. Постникова, д. 2-а
Центр занятости населения города Уссурийска, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 17
Центр занятости населения Анучинского района, с. Анучино ул. Ленинская, д.12-а
Центр занятости населения Кавалеровского района, г. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 81
Центр занятости населения Кировского района, п. Кировский, ул. Комсомольская, д. 23, кв. 31
Центр занятости населения Красноармейского района, с. Новопокровка, ул. Калинина, д. 1-а
Центр занятости населения Лазовского района, с. Лазо, ул. Мациенко, д. 5, кв. 1
Центр занятости населения Михайловского района, с. Михайловка, ул. Тихоокеанская, д. 56
Центр занятости населения Октябрьского района, с. Покровка, ул. 50 лет Приморья, д. 9, кв. 28
Центр занятости населения Ольгинского района, п. Ольга, ул. Ленинская, д. 5
Центр занятости населения Пожарского района, пгт. Лучегорск, 4 мкр., д. 2
Центр занятости населения Ханкайского района, с. Камень-Рыболов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4
Центр занятости населения Хасанского района, с. Славянка, ул. Молодежная, д. 1
Центр занятости населения Хорольского района, с. Хороль, ул. Советская, д. 4
Центр занятости населения Черниговского района, с. Черниговка, ул. 8-го Марта, д. 4
Центр занятости населения Чугуевского района, с. Чугуевка, ул. Строительная, д. 8
Центр занятости населения Яковлевского района, с. Яковлевка, ул. Советская, д. 59
Центр занятости населения Тернейского района, п. Пластун, ул. Лермонтова, д. 12, кв. 2
Центр занятости населения Пограничного района, п. Пограничный, ул. Рабочая, д. 7, кв. 10
Распорядок работы пунктов приема заявлений:
- по рабочим дням - с 9:00 до 18:00, перерыв на обед - с 13:00 до 14:00.
Новости тематики
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
Новости раздела
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
- На Дне рыбака жителей и гостей Владивостока ждет уха с секретом
- Во Владивостоке накануне Дня Рыбака школьники побывали в Дальрыбвтузе
- Семь пляжей Приморья добавились в список безопасных для отдыха
- Ректор ТГМУ высказал свое мнение о повышении пенсионного возраста
- В администрации Владивостока создано новое управление
- Остров Русский в цифровом пространстве
- По столице Приморья можно будет путешествовать бесплатно
- Трудовые книжки уйдут в "цифру"
- Вместо "Хаяттов" гости ВЭФ в который уже раз будут спать на судне
Комментарии
-
-
-
-
-
Эдуард22:58, 10.01.2013#
Зачем врать?! В Сбере на Красного Знамени 59 сидит менеджер Маша, которая оформила мне заявление на УЭК 09. 01. 2013 и моей жене на следующий день. Сказала, что в первый день было 15 человек. Если лень сходить, то так и надо писать! А то пишет для привилегированных только. Подними задницу и обратись в 9 окно!
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
Только что был в сбербанке - сказали все это ерунда и не скоро все поятися!!!