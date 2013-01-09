В Приморье открылись пункты приема заявлений на выдачу "Универсальной электронной карты"

9 января на территории Приморского края открылись 34 пункта приема заявлений граждан на выдачу «Универсальной электронной карты».

По данным департамента информатизации и телекоммуникации Приморского края, пункты приема заявлений работают в будние дни с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Согласно федеральному закону, в базовом варианте карту можно использовать как идентификатор таких документов, как полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также как платежную банковскую карту.

С помощью карты можно будет заходить на Единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru, где любому россиянину предоставлена возможность заказать различные электронные услуги, в том числе получить заграничный паспорт, записаться в клинику на прием к врачу, в детский сад, школу и так далее.

В качестве перспективных направлений на территории РФ отмечены следующие услуги: оплата проезда на транспорте, использование в качестве водительского удостоверения, услуги электронной регистратуры оплата коммунальных услуг и другое.

«Универсальная электронная карта» будет работать с российской платежной системой «ПРО100». Кроме того, на карту будет записываться банковское приложение международных платежных систем.

Для справки: Заявления можно подать в пунктах приема по следующим адресам:

Подразделения Приморского отделения Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России»:

№ 0071, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 150В

№ 0160, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 59

№ 0182, г. Владивосток, ул. Черемуховая, 7

№ 0250, г. Владивосток, ул. Светланская, 59

№ 0031, г. Артем, Кирова, 74/2

Центр занятости населения города Арсеньева, г. Арсеньев-12,ул. Ломоносова, д. 11

Центр занятости населения города Артема, г. Артем, ул. Лазо, д. 20

Центр занятости населения города Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 21

Центр занятости населения города Владивостока, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13-а

Центр занятости населения города Дальнегорска, г. Дальнегорск, ул. 50-лет Октября, д. 89

Центр занятости населения города Дальнереченска, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 55

Центр занятости населения города Лесозаводска, г. Лесозаводск, ул. Дзержинского, д. 14

Центр занятости населения города Находки, г. Находка, Находкинский проспект, д. 1-е

Центр занятости населения города Партизанска, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 3-б

Центр занятости населения города Спасск-Дальнего, г. Спасск-Дальний, ул. Покуса, д. 3

Центр занятости населения города Фокино, г. Фокино, ул. Постникова, д. 2-а

Центр занятости населения города Уссурийска, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 17

Центр занятости населения Анучинского района, с. Анучино ул. Ленинская, д.12-а

Центр занятости населения Кавалеровского района, г. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 81

Центр занятости населения Кировского района, п. Кировский, ул. Комсомольская, д. 23, кв. 31

Центр занятости населения Красноармейского района, с. Новопокровка, ул. Калинина, д. 1-а

Центр занятости населения Лазовского района, с. Лазо, ул. Мациенко, д. 5, кв. 1

Центр занятости населения Михайловского района, с. Михайловка, ул. Тихоокеанская, д. 56

Центр занятости населения Октябрьского района, с. Покровка, ул. 50 лет Приморья, д. 9, кв. 28

Центр занятости населения Ольгинского района, п. Ольга, ул. Ленинская, д. 5

Центр занятости населения Пожарского района, пгт. Лучегорск, 4 мкр., д. 2

Центр занятости населения Ханкайского района, с. Камень-Рыболов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4

Центр занятости населения Хасанского района, с. Славянка, ул. Молодежная, д. 1

Центр занятости населения Хорольского района, с. Хороль, ул. Советская, д. 4

Центр занятости населения Черниговского района, с. Черниговка, ул. 8-го Марта, д. 4

Центр занятости населения Чугуевского района, с. Чугуевка, ул. Строительная, д. 8

Центр занятости населения Яковлевского района, с. Яковлевка, ул. Советская, д. 59

Центр занятости населения Тернейского района, п. Пластун, ул. Лермонтова, д. 12, кв. 2

Центр занятости населения Пограничного района, п. Пограничный, ул. Рабочая, д. 7, кв. 10

Распорядок работы пунктов приема заявлений:

- по рабочим дням - с 9:00 до 18:00, перерыв на обед - с 13:00 до 14:00.