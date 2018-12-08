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#КомандаПриморья помогла старикам с дровами
Активисты движения доставили нуждающимся дрова
#КомандаПриморья сделала очередное доброе дело - благодаря активистам движения в в поселке Андреевка Хасанского района получили дрова несколько стариков и инвалидов. Вот что сообщается на сайте движения.
«Сегодня по обращению неравнодушного человека - старосты поселка Андреевка Юрия Богданова #КомандаПриморья доставила в поселок большой грузовик с дровами. Теперь они отправятся в дома одиноких инвалидов и стариков района и согреют их холодными зимними вечерами!
Спасибо нашему участнику Кириллу Лагунову за организацию процесса. А жителям поселка Андреевка желаем теплой и уютной зимы!
Друзья, пишите нам о проблемах, которые нужно решить, по хэштегу #КомандаПриморья! И мы приложим все усилия, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается!».
Напомним, что #КомандаПриморья создана по инициативе врио губернатора региона Олега Кожемяко. Жители края, которые решили вступить в ряды волонтеров, последовали призыву Олега Николаевича и начали по собственной воле помогать тем, кто действительно нуждается в этом. К слову, список добрых дел постоянно пополняется.
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