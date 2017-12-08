Синоптики предупреждают: предстоящие выходные в Приморском крае будут холодными, в отдельных районах температура упадет до -37. Эксперты компании «МегаФон» поделились советами, как избежать выхода техники из строя и всегда оставаться на связи даже в самые сильные морозы.

Декабрь в этом году приморцев не радует: в большинстве районов температура воздуха гораздо ниже климатической среднесуточной нормы. В такую погоду врачи рекомендуют одеваться неплотно слоями и не гулять на голодный желудок, а специалисты оператора дают советы относительно того, как перейти на «зимний мобильный режим», чтобы не возникало проблем с работой смартфонов.

Держите в тепле. Зимой не стоит оставлять смартфон долгое время незащищенным на холоде. Носить устройство лучше во внутреннем кармане одежды либо в рюкзаке или сумке. Это позволит избежать повреждений электроники, вызванных морозом, а также снижения емкости аккумулятора.

Держите сухим. В снежную зимнюю погоду рекомендуется пользоваться гарнитурой, чтобы устройство оставалось в кармане одежды. Также пригодится водонепроницаемый чехол, который убережет девайс от повреждений, вызванных неожиданными погружениями в сугробы и лужи.

Заряжайте теплым. Вернувшись с улицы в теплое помещение, сначала необходимо дать смартфону время нагреться до комнатной температуры, и только после этого можно подключать зарядное устройство.

Запасной аккумулятор. В случае, если смартфон разрядился на морозе, пригодится запасной аккумулятор или портативная батарея. Это устройство также рекомендуется держать в тепле при нахождении на улице.

Возвращение к жизни. Если аккумулятор все-таки сел на морозе, то можно попробовать его реабилитировать. Для этого необходимо вытащить батарею из смартфона и погреть ее в руках. Этого может оказаться достаточно для того, чтобы сделать звонок продолжительностью несколько минут или отправить сообщение.

«Обидно бывает, когда техника выходит из строя, -- говорит Александр Доркин, технический руководитель Приморского регионального отделения компании «МегаФон». -- Наши несложные советы помогут абонентам избежать неприятных ситуаций и всегда быть на связи. Что же касается инфраструктуры нашей компании, то базовые станции «МегаФона» готовы к предоставлению качественных услуг связи абонентам в любых климатических условиях».