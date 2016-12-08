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В Приморье в 2016 году произошло 46 чрезвычайных ситуаций
Такую цифру озвучили на подведении итогов деятельности ГУ МЧС по Приморскому краю, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В ходе заседания присутствующим напомнили о чрезвычайных ситуациях, которые произошли в 2016 году: обрушение мостов под поселками Новолитовск и Борисовка, а также о прошедшем осенью тайфуне Лайонрок, который подтопил 5,5 тыс. домов, почти 20 тыс. приусадебных участков, и 18 социально значимых объектов Приморья.
На итоговом заседании сообщили, что в 2016 году было зарегистрировано более 4 тыс. пожаров, из-за которых травмы получило 160 приморцев, погиб 101 человек, а спасено было более 600 людей. На собрании отметили, что с каждым годом количество пожаров уменьшается. Одним из факторов снижения является профилактическая работа, в которую входят, как встречи пожарных с населением, так и развитие добровольной противопожарной охраны, в которую на сегодняшний день входит более 23 тыс. жителей края.
Во время подведения итогов были вручены награды некоторым спасателям, администрациям муниципалитетов и психологам МЧС России.
Также на заседании был поднят вопрос о восстановлении 19 автоматизированных постов системы мониторинга уровня воды в реках Приморья, с этим предложением выступил Борис КУБАЙ, начальник Примгидромета. Он попросил руководство ГУ МЧС России по Приморскому краю и администрацию Приморского края о выделение 5 млн рублей на ремонт постов.
Перед зданием и в холе администрации Приморского края все гости могли ознакомится с выставкой спецсредств МЧС России и попробовать полевую кухню.
Иван КРЫШАН. Фото автора.
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