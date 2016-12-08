Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
С начало года на дорогах Приморского края погибло 8 детей
С начала года в регионе зарегистрировано 348 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 8 детей погибли, 368 - получили травмы различной степени тяжести. По данным статистики несовершеннолетние пострадали в каждом 12 ДТП, произошедшем на территории Приморского края. Травматизм детей допущен во всех населенных пунктах за исключением Ольгинского муниципального района. Рост по числу погибших превысил 30%.
На сегодняшний день основная доля происшествий с участием несовершеннолетних приходится на категорию детей-пешеходов (47,1%), далее дети-пассажиры (41%) и дети-водители (11,9%). Автомобильные аварии, в результате которых погибли дети, зарегистрированы в 7 населенных пунктах, возраст погибших от 11 месяцев до 13 лет, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
23 апреля, Спасский район, наезд на 5-летнюю девочку-пешехода, которая внезапно выбежала на проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством. Скончалась в течение 4 суток. В момент ДТП ребенок гулял без сопровождения взрослых в 300 метрах от своего дома
9 мая, Партизанский район, в результате столкновения автомашин погибла 11-месячная девочка-пассажир. Во время движения ребёнок находился в автомобильной люльке, которая не была зафиксирована штатным ремнем безопасности. ДУУ держала на руках мать погибшей (на переднем пассажирском сидении).
21 мая, Черниговский район, наезд на 9-летнего мальчика-пешехода, перебегавшего проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством. Мальчик возвращался из магазина, отец погибшего ждал сына на противоположной стороне дороги.
29 мая, г. Находка, наезд на трех несовершеннолетних пешеходов, стоящих на краю проезжей части. Дети возвращались с рыбалки. Водитель, совершивший наезд, находился в состоянии алкогольного опьянения. Погиб 13-летний подросток.
18 августа, г. Находка, наезд на 11-летнего мальчика-пешехода, перебегавшего проезжую часть в 150 метрах от оборудованного пешеходного перехода. В момент ДТП ребёнок находился на улице без сопровождения взрослых.
21 августа, г. Уссурийск, в результате столкновения 3-х транспортных средств погибла 11-летняя девочка-пассажир. В момент ДТП водитель автомобиля, в котором находился ребёнок, совершал манёвр обгона. Девочка была пристёгнута штатным ремнем безопасности.
22 сентября, Тернейский район, совершен наезд на 5-летнего мальчика-пешехода. Знакомая матери погибшего ребенка взяла мальчика на прогулку, после чего высадила его около дома и начала движение вперед, не убедившись в безопасности своего маневра. Ребенок обходил автомобиль спереди, в результате чего попал под колеса транспортного средства.
5 ноября, Анучинский район, в результате столкновения легкового автомобиля и большегруза погибла 9-летняя девочка-пассажир. Авария произошла в условиях снегопада, за рулем автомобиля, совершившего выезд на полосу встречного движения, находилась молодая женщина, мать погибшей, со стажем вождения менее 2-х лет. Сама автомобилистка не пострадала.
В преддверии новогодних каникул Госавтоинспекция Приморского края обращает внимание участников дорожного движения на то, что именно в этот период, дети, даже находясь в сопровождении родителей или других взрослых, нередко становятся участниками ДТП. Виной тому могут быть неблагоприятные погодные условия, ухудшение видимости дороги в снегопад, увеличение тормозного пути, обусловленного гололедом, но в ряде случаев и собственная беспечность родителей, выражающаяся в осознанном нарушении Правил дорожного движения.
Помните об ответственности, берегите себя и своих близких!
Новости тематики
- С начало года на дорогах Приморского края погибло 8 детей
- Асфальтировать дороги Приморского края теперь официально можно зимой
- В Приморье водителей попросили поставить себя на место сотрудников ГИБДД
- Эффективность работы дорожников Приморья оценят в ходе интернет-голосования
- Новая дорога связала Снеговую с Горностаем
- Департамент дорожного хозяйства Приморья подал апелляцию на решение суда по Золотому мосту
- За Русским мостом круглосуточно следят 585 высокоточных приборов и датчиков
- Дорожный фонд Приморья получит поддержку в размере 729 млн рублей
- В Приморье установят 30 светофоров на солнечных батареях
- МЧС Приморья предупреждает об экстренной ситуации!
Новости раздела
- С начало года на дорогах Приморского края погибло 8 детей
- В Приморском крае зарегистрированы первые случаи гриппа
- Во Владивостоке осудили молодого человека за пост "Вконтакте"
- Против чиновников в Приморье завели дело по "дальневосточному гектару"
- В Приморье инвалидов научили защищаться от мобильного мошенничества
- В Приморье морякам выплатили задолженность в размере более 2 млн рублей
- Участники ВДЦ "Океан" представили проекты на конкурсе "Медиа будущего"
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут сыты
- Жители Приморья и СМИ все больше доверяют прогнозам "народного синоптика"
- Рост численности леопардов и тигров в Приморье подталкивает их осваивать леса Китая
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Начальник ГИББД Приморья сказал выпускникам автошкол всё, что о них думает (фото)
- ЖСК "Остров" во Владивостоке превратился в "бесперспективную деревню"
- Во Владивостоке на Партизанском проспекте втиснут гостиницу
- За долги компаний придется отвечать физлицам
- Жители Владивостока вправе требовать перерасчёта жилищно-коммунальных платежей
- Россияне скоро будут поминать жителей Приморья недобрым словом
- Путин разрешил россиянам работать самим на себя
- Жители Приморья и СМИ все больше доверяют прогнозам "народного синоптика"
- Погибшие в Сирии женщины-медики, скорее всего, с Дальнего Востока
- Дарькин увидел небо в алмазах