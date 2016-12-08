www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.91 р. 100 JPY: 55.94 р.
EUR: 68.5 р. 10 CNY: 92.83 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Доступная медицина
Распечатать

В Приморском крае зарегистрированы первые случаи гриппа

08 Декабря 2016, 14:41 | Приморье

Территориальное управление Роспотребнадзора официально объявило о первых случаях регистрации гриппа в Приморье.

Как сообщила на еженедельном совещании у вице-губернатора Павла Серебрякова заместитель руководителя ведомства Татьяна Детковская, в крае регистрированы первые случаи гриппа.

«На данный момент в Приморье зарегистрировано четыре случая гриппа. Среди заболевших трое детей в возрасте до 5 лет и 18-летний юноша. Это жители Владивостока и Кавалеровского района», – сообщила она.

При этом Татьяна Детсковская отметила, что активность вирусов остается низкой.

«Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями продолжают определять вирусы негриппозной этиологии – это РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа», – уточнила специалист.

В департаменте здравоохранения отмечают, что к группе высокого риска заражения гриппом и ОРВИ относятся лица, страдающие нарушениями иммунной системы и хроническими заболеваниями, а так же лица пожилого возраста.

«Важно помнить, что не так опасен сам грипп, как осложнения после него. Это и пневмонии, обостренные хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания», – говорят врачи.

Дети так же относятся к группе наиболее высокого риска заражения гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Дети особенно восприимчивы к вирусам гриппа и ОРВИ, они тяжелее переносят заболевание и относятся к группе риска по неблагоприятному течению заболевания и развитию осложнений», – отметила начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения Елена Ибрагимова.

Ежегодная заболеваемость гриппом детского населения в 1,5-2 раза выше, чем среди взрослых. Организованные дети являются чаще всего первоисточниками гриппозной инфекции в семьях. У часто болеющих гриппом и ОРВИ детей осложнения особо опасны. Среди осложнений гриппа у детей преобладает ЛОР-патология: бронхит, гайморит, тонзиллит, отит, а также пневмония. Чтобы избежать осложнений, необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.

Необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности и гигиены. В основном вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку через кашель или чихание больного воздушно-капельным путем. Вирус гриппа может попасть в организм (в глаза, нос или рот) через руки при соприкосновении с инфицированной поверхностью.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: владивосток  грипп  болезнь 






Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru