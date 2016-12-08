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В Приморском крае зарегистрированы первые случаи гриппа
Территориальное управление Роспотребнадзора официально объявило о первых случаях регистрации гриппа в Приморье.
Как сообщила на еженедельном совещании у вице-губернатора Павла Серебрякова заместитель руководителя ведомства Татьяна Детковская, в крае регистрированы первые случаи гриппа.
«На данный момент в Приморье зарегистрировано четыре случая гриппа. Среди заболевших трое детей в возрасте до 5 лет и 18-летний юноша. Это жители Владивостока и Кавалеровского района», – сообщила она.
При этом Татьяна Детсковская отметила, что активность вирусов остается низкой.
«Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями продолжают определять вирусы негриппозной этиологии – это РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа», – уточнила специалист.
В департаменте здравоохранения отмечают, что к группе высокого риска заражения гриппом и ОРВИ относятся лица, страдающие нарушениями иммунной системы и хроническими заболеваниями, а так же лица пожилого возраста.
«Важно помнить, что не так опасен сам грипп, как осложнения после него. Это и пневмонии, обостренные хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания», – говорят врачи.
Дети так же относятся к группе наиболее высокого риска заражения гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Дети особенно восприимчивы к вирусам гриппа и ОРВИ, они тяжелее переносят заболевание и относятся к группе риска по неблагоприятному течению заболевания и развитию осложнений», – отметила начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения Елена Ибрагимова.
Ежегодная заболеваемость гриппом детского населения в 1,5-2 раза выше, чем среди взрослых. Организованные дети являются чаще всего первоисточниками гриппозной инфекции в семьях. У часто болеющих гриппом и ОРВИ детей осложнения особо опасны. Среди осложнений гриппа у детей преобладает ЛОР-патология: бронхит, гайморит, тонзиллит, отит, а также пневмония. Чтобы избежать осложнений, необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.
Необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности и гигиены. В основном вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку через кашель или чихание больного воздушно-капельным путем. Вирус гриппа может попасть в организм (в глаза, нос или рот) через руки при соприкосновении с инфицированной поверхностью.
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