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Приморские малыши получат по килограмму сладостей от губернатора
К Новому году 191 400 детей Приморья получат подарки от губернатора края Владимира Миклушевского. В этом году вес сладкого сувенира для малышей будет увеличен с 850 граммов до килограмма.
По информации департамента образования и науки Приморского края, подарок будет местного производства и состоять из трех видов конфет - шоколадных, карамели и ириса.
«В подарок войдут шоколадные конфеты: “Тобик”, “Уссурийский мишка”, “Ананасные”, “Звездное сияние”, “Задорный галчонок”, “Гном-озорник”, “Мышки-норушки”, “Пестрая курочка”, “Золотой голосок”, “Хомяк Хома”. Сладкий подарок также будет состоять из восьми видов ванильно-пралиновых конфет и ирисок», - рассказали в департаменте.
Сладкие подарки к Новому году получат все дети в возрасте от 3 до 7 лет на праздничных утренниках в детских садах или в территориальных органах социальной защиты населения.
Подарки предусмотрены и для учащихся муниципальных школ с 1 по 4 классов включительно, а также воспитанников детских домов от 3 до 18 лет и учащихся коррекционных школ-интернатов от 3 до 12 лет.
Кроме того, сладкие наборы вручат детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и находящимся в реабилитационных центрах и детских больницах. А также детям-сиротам и учащимся коррекционных школ-интернатов, которые станут участниками «Губернаторской елки». В этом году она пройдет в новом формате.
Ребят пригласят на ледовое шоу “Алиса в стране чудес”, которое пройдет 27 декабря в концертно-спортивном комплексе “Фетисов-арена”. На следующий день маленькие приморцы побывают в Приморском театре оперы и балета, где смогут посмотреть балет Петра Чайковского «Щелкунчик». Перед спектаклем в холле театра пройдет новогодний утренник, организованный краевым драматическим театром молодежи.
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