В среду циклон принесет в Приморье снег

В ближайшие сутки Приморье будет находиться под влиянием антициклона. При ясной, маловетреной погоде мороз усилится еще на 1–4 градуса. Во Владивостоке завтра сохранится погода без осадков и умеренный до сильного северный ветер. Фон ночных температур составит −13…−15 °C, днем −9…−11 °C.



Как сообщает Примпогода.ру, такая холодная погода в крае сохранится до середины недели. Днем в среду синоптическая обстановка на юге Дальнего Востока начнет меняться: антициклон переместится на акваторию Японского моря. Его место займет монгольский циклон с фронтальными разделами. В средней тропосфере северные потоки сменяться на юго-западные, и адвекция холода прекратится. Циклонический вихрь принесет с собой теплую воздушную массу, и в Приморье морозы значительно ослабеют. Дневная температура воздуха повысится до −3…−5 °C. В крае пройдет небольшой, местами умеренный снег. Но потепление будет кратковременным, в конце рабочей недели вернутся морозы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.