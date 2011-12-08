Вопрос об утилизации энергосберегающих ламп в Приморье до сих пор решается

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря, ZRPRESS. Межведомственный совет по защите прав потребителей Приморского края рассмотрел вопрос о результатах надзора за оборотом ламповой продукции и ее утилизацией. Особое внимание было уделено проблеме утилизации и безопасного использования люминесцентных и энергосберегающих ламп.

Как сообщили специалисты департамента лицензирования и торговли Приморского края, в настоящее время в крае решается вопрос о создании механизма и системы сбора отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих субъектов для утилизации (переработки).

Такие лампы должны выбрасываться не вместе с обычным мусором, а собираться в специальных контейнерах (пунктах сбора). Опасность представляет не только процесс утилизации отработанных ламп, но и неаккуратное обращение с ними. Разрушенная или повреждённая колба лампы высвобождает пары ртути, которые могут вызвать тяжёлое отравление.

По информации, поступившей из муниципальных образований края, практически на всех территориях края ведется работа по созданию действенных механизмов и систем сбора отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих субъектов.

Руководителям управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК рекомендовано довести до жителей края порядок сбора отработанных компактных люминесцентных ламп.