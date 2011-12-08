Более 4 тысяч приморцев лишились права выезда за границу из-за неоплаченных долгов

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря, ZRPRESS. Жители Приморья, имеющие неисполненные обязательства в рамках исполнительных производств, рискуют оказаться ограниченными в праве выезда за границу.

За 10 месяцев 2011 года судебными приставами-исполнителями вынесено более 4 тысяч 800 постановлений о временном ограничении права граждан на выезд за пределы Российской Федерации в рамках исполнительных производств на общую сумму более 2 млрд рублей. Преимущественно постановления выносились в отношении должников по кредитам, алиментам, по налоговым платежам, а также в отношении неплательщиков коммунальных платежей.

В результате применения данной меры принудительного исполнения приморскими должниками были исполнены требования исполнительных документов на общую сумму более 40,5 млн рублей. Судебными приставами вынесено 351 постановление об отмене временного ограничения выезда в связи с фактическим погашением долга.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю рекомендует гражданам обращаться за информацией о наличии задолженности в отделы судебных приставов по месту регистрации во избежание инцидентов при пересечении границы.

Следует добавить, что судебные приставы регулярно проводят акции по информированию граждан о наличии задолженности и способах ее оплаты в местах большого скопления людей. Так, по итогам акции, проводимой отделом судебных приставов по Советскому району г. Владивостока совместно с отделением пенсионного фонда в торговом центре «Гранд» 2 декабря 2011 года, за информацией обратились более 50 человек, 6 из которых оказались должниками и оплатили долг на месте. Очередное мероприятие планируется 16 декабря 2011 года. О времени и месте проведения акции будет сообщено дополнительно пресс-службой УФССП России по Приморскому краю.