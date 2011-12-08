ПРИМОРЬЕ, 19 июля, ZRPRESS. В Находке уровень безработицы более чем в два раза ниже среднего по Приморскому краю. Положительную динамику отметили в городском Центре занятости населения при подведении итогов первого полугодия 2011 года.

На учете в Центре занятости населения Находки числится 917 безработных, из них больше половины – это женщины, а треть – молодежь до 30 лет. Специалисты отмечают положительные тенденции в сфере трудоустройства горожан. По итогам первого полугодия, коэффициент регистрируемой безработицы в Находке (из расчета на численность активного трудового населения) более чем в два раза ниже среднекраевого и составляет – 1. Для сравнения, по краю этот же показатель равен 2,3.

Всего за первые полгода в поисках работы в центр обратились 3899 человек, в категорию незанятых из этого числа были определены 2229 человек. 1299 находкинцев получили работу, остальные – необходимую консультацию специалистов.

На сегодняшний день горожанам предложено рекордное количество вакансий – 12034. В основном это специалисты строительной отрасли: каменщики, бетонщики, кровельщики, маляры. Также неизменно востребованы работодателями врачи всех категорий и профилей, педагоги и воспитатели.

Благодаря тесному взаимодействию Центра занятости с городской администрацией, обеспечить необходимыми рабочими местами удается школьников, желающих подработать в период каникул. В этом году на временное трудоустройство уже направлено 1666 ребят.

С начала года в рамках «Программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края» шесть человек открыли свой бизнес. Самые яркие идеи – это студия-ателье, передвижная художественная мастерская и студия по изготовлению гипсовых скульптур. Благодаря программе все больше находкинцев получают возможность открыть свой бизнес, стать из соискателей работодателями.