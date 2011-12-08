Тояма и Приморье обменялись детьми

Группа школьников из Тоямы посетила Владивосток. В программе визита - общение со сверстниками в детском центре "Сахарный ключ" и Всероссийском детском центре "Океан", а также обширная экскурсионная программа.

На базе отдыха "Дача" дети познакомились с русской кухней - колоритный русский повар научил их лепить пельмени, которые затем сварили и съели всей интернациональной компанией. После обильного обеда для японских гостей организовали концерт русских песен и танцев. Кроме того, на яхте яхт-клуба "Семь футов" детей вывезли в море, где им устроили экскурсию по акватории и рыбалку.

В это же время в Японии отдыхает группа приморских школьников - наши дети посетят токийский Диснейлэнд, аквапарк и зоопарк в Тояме. Обмен детскими делегациями организован Федерацией профсоюзов Приморского края и профсоюзом "Рэнго" префектуры Тояма. Подобные поездки детей членов профсоюзов России и Японии организуются уже в течение 15 лет.