Телевидение, которое помогает

Главный телеканал Приморья отмечает 20-летний юбилей с большими планами на развитие

Общественному телевидению Приморья исполняется 20 лет. За два десятилетия «ОТВ-Прим» укрепилось в статусе основного телеканала региона (что подтверждает победа в конкурсе на право вещания на 21-ой «кнопке»), сформировало пул популярных новостных, аналитических, рекламных программ, а совсем недавно сделало уверенный шаг в будущее, запустив вещание в цифровом формате.

О настоящем и будущем телеканала мы поговорили с генеральным директором Дмитрием НОВИКОВЫМ.

- В этом году Общественному телевидению Приморья исполняется 20 лет. Каким канал вступает в новое десятилетие своей истории?

- Я хотел бы начать с технических достижений. Мы можем с гордостью сказать, что с 1 октября наш production перешел на вещание в формате HD (HD – High Definition Television, телевидение высокой четкости – прим. ред.), а 15 октября мы запустили цифровой сигнал в кабельную сеть «Подряд». Это первая кабельная сеть, где «ОТВ-Прим» будет осуществлять вещание в цифровом формате. В самое ближайшее время «ОТВ» запустит цифровой сигнал во все сети крупных кабельных операторов Владивостока, Находки и Уссурийска, а в следующем году мы «поднимем» сигнал на спутник, и его смогут получить абоненты на всей территории Приморского края.

К переходу на вещание в формате HD мы шли очень долго – 5 лет, и я хочу выразить огромную благодарность не только тому коллективу, который сейчас работает на ОТВ, но и всем, кто на протяжении последних лет трудился и вносил важный вклад в то, что мы начали вещание в формате High Definition.

Конечно, мы работаем не только над качественным улучшением изображения, но и над повышением актуальности наших программ. В этом отношении я стараюсь быть реалистом и четко понимаю, что само телевидение находится на нисходящем тренде. Для того, чтобы выжить и развиваться дальше, нам необходимо меняться. Необходима интеграция между телевидением в классическом представлении, социальными сетями, информационными сайтами и мессенджерами.

- Каким вы видите будущее телеканалов и СМИ?

- Будущее - за конвергентными редакциями, которые позволят получать информацию из различных источников – из социальных сетей, сайтов по приему жалоб от населения, WhatsApp или sms-сообщений наших зрителей. Нашими задачами станут постоянная систематизация поступающей информации, создание на ее основе материалов (причем, на всех имеющихся площадках, включая сайт и аккаунты в социальных сетях), сбор отзывов для понимания реакции населения на различные события, обсуждение этой реакции в аналитических программах и прямых эфирах, формирование тех или иных рекомендаций для зрителей и читателей о том, что делать дальше. Будущее - в подобном совмещении абсолютно разных источников информации. Мы это понимаем и берем это направление как ориентир для дальнейшего развития.

Это будет полезно не только с точки зрения зрителя и журналиста, но и для нашего рекламодателя – ведь чем больше людей увидит контент, тем больше людей увидит и рекламу.

- Как продвигается воплощение этой концепции?

- Мы уже с успехом ее реализуем. Два месяца назад мы запустили собственную электронную редакцию, уже сейчас активно получаем информационные поводы из социальных сетей, получаем жалобы от зрителей через портал «ЗаДело.Рф». По обработанным жалобам «ОТВ» снимает сюжеты, отправляет официальные запросы от СМИ, депутатов, органов власти и таким образом реально помогает людям в решении их проблем. В будущем мы планируем запустить свое приложение (по типу «Народный корреспондент»), которое позволит нам получать фото и видео из разных районов края. Развитие гражданской журналистики – один из важнейших приоритетов.

- Какие преимущества дает создание конвергентной редакции именно на базе телеканала?

- Во-первых, существует известный бренд – «ОТВ». Нашему бренду уже 20 лет. Нас знают на всей территории Приморского края, наше вещание охватывает более 90% аудитории – жителей Приморского края.

Во-вторых, интернет по степени внедрения на большей части Приморского края пока все-таки проигрывает эфирному телевидению. У нас интернет хорошо распространен в крупных городах, а в небольших населенных пунктах телевидение еще несколько лет будет являться основным источником информации. Поэтому основное преимущество телевидения в данном случае – широкий охват аудитории.

- Какую аудиторию вы готовы предоставить рекламодателям?

- Как раз мы сейчас работаем над расширением аудитории телеканала. Я неспроста сказал, что телевидение должно вступать во взаимодействие с другими источниками транслирования информации. Большая часть аудитории среднего и старшего возраста – условно говоря, от 35 и до 70 лет – так или иначе получает определенный объем информации из телевизора. От 50 лет – в основном через телевизор. Поэтому на эту аудиторию мы воздействуем через вещание канала. На аудиторию от 20 до 35 лет мы воздействуем через наш сайт, аккаунты в социальных сетях. На молодежную аудиторию мы воздействуем, по сути, только через аккаунты в социальных сетях, потому что они не так часто отрываются от телефонов. И, чтобы расширять воздействие на потенциального рекламодателя, мы расширяем наше присутствие на разных площадках получения информации. Но, нельзя не сказать о том, что является нашими «визитными карточками» – продуктами, которые делаем только мы. Это наши прямые эфиры, наши трансляции спортивных и культурных мероприятий. ХК «Адмирал» снимаем и показываем только мы. В прямом эфире «Крылья Востока» показываем только мы. У нас есть целый пул уникальных рекламно-информационных программ, которые воздействуют на потребителя. Если это продукты питания – это «ОТВедай». Если это программа про автомобили – «Передача». У нас в обилии представлены программы, которые сегментируют зрителя, целенаправленно воздействуя на ту или иную аудиторию.





У «ОТВ-Прим» молодая и амбициозная команда.



- Каким вы видите развитие бренда «ОТВ»?

- Моя задача – добиться, чтобы «ОТВ» знали и ценили не только на территории Приморского края, но и всего Дальнего Востока. Сейчас мы готовим концепцию развития телеканала на ближайшие три года, там это прописано среди целей. Одна из целей – взять в следующем году «ТЭФИ».

- А какой будет концепция телеканала?

- Основная идея новой концепции телеканала – создать телевидение, которое помогает. «ОТВ – телевидение, которое помогает!» Наша программа «Сталкер» помогает людям добиваться справедливости. Наши новости помогают людям быть в курсе информационных событий, которые происходят в крае. Наша программа «Квадратные метры» помогает людям защищать свои интересы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, наши рекламные программы помогают людям получать правдивую интересную информацию о тех или иных товарах, которые представлены на полках магазинов. ОТВ – это телекомпания, которая расшифровывает термин помощи, которая помогает во всем.

На верхнем фото: Генеральный директор «ОТВ-Прим» Дмитрий Новиков ставит задачу взять в следующем году «ТЭФИ».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.