Владивосток вновь накроет джаз

XIV Международный джазовый фестиваль пройдет в столице Приморья в ноябре

Любители джазовых ритмов приморской столицы находятся в приятном предвкушении - 10 ноября здесь открывается ставший уже традиционным Международный джазовый фестиваль. Уже в 14-й раз во Владивостоке соберутся представители дальневосточного джаза и музыканты с мировым именем. Этот симбиоз именитых, знаменитых, известных и начинающих и сделал наш фестиваль одним из самых известных джазовых фестивалей на Дальнем Востоке.

Главной концертной площадкой фестиваля станет большой зал Приморской краевой филармонии. Как сообщили в пресс-службе филармонии, в прошлые годы фестивальные мероприятия посещали до пяти тысяч человек. Столь высокий интерес объясняется тем, что традиционно в числе участников фестиваля - звезды мирового масштаба из разных стран, а также представители дальневосточного джаза, которые приезжают сюда не только показать свое мастерство, но и пообщаться с именитыми коллегами. Среди участников прошлых лет такие знаменитости, как Билли КОБЭМ, Ренди БРЕКЕР, группа «Меццофорте», Марко МИННЕМАНН, Грег ХАУ, Диана ПЕНТОН, Эдмар КАСТАНЕДА, Игорь БУТМАН, Девид ХЕЛЬБОК, Анатолий КРОЛЛ, Сергей МАНУКЯН и другие интересные исполнители.

Программа XIV международного джазового фестиваля в этом смысле не станет исключением, на этот раз гостями фестиваля станут известные музыканты из России, Польши, Франции, Израиля, Кубы. Среди них Мариам МЕРАБОВА (Москва), Adam Pierończyk Trio (Польша), Jérémie Ternoy Trio (Франция), Квартет Р. АНЧИПОЛОВСКОГО (Израиль), Cuba Libre Tres`n`jazz (Куба).

Откроет фестиваль джазовая певица Мариам Мерабова. Широкой российской публике она стала известна благодаря участию в третьем сезоне программы «Голос», хотя к этому времени уже завоевала большую популярность среди любителей джаза не только в нашей стране. В концерте с участием Эстрадного оркестра филармонии под управлением Дмитрия БУТЕНКО Мариам исполнит всемирно известные джазовые хиты.

Известный польский джазовый саксофонист, композитор и лидер группы Адам Перончик, который неоднократно был признан лучшим джазовым исполнителем по версии ведущих польских, австрийских и немецких радиостанций, представит во Владивостоке электронный джазовый альбом «Monte Alban».

Поклонников интеллектуального джаза ждет выступление французских музыкантов – джаз-бэнда из французского города Лилль Jérémie Ternoy Trio. Интересным ожидает быть и выступление международного квартета Роберта АНЧИПОЛОВСКОГО Tribute to Phil Woods. Роберт Анчиполовский - израильский саксофонист, выходец из бывшего СССР, который смог добиться большой известности за рубежом. Организаторы фестиваля обещают, что настоящим открытием для российских любителей джаза станет еще один участник квартета - американский барабанщик Уэйн СМИТ ДЖУНИОР, который является заметной фигурой на джазовой сцене Нью-Йорка и Филадельфии. Российская половина квартета - известный пианист Алексей ПОДЫМКИН, который не нуждается в представлении перед любителями джаза, и контрабасист Дмитрий АВЕРЧЕНКОВ.

По традиции в программе фестиваля значительное место занимают джазовые коллективы из Владивостока и других регионов Дальнего Востока, они выйдут на сцену вместе с именитыми джазменами. Для приморских музыкантоы учреждена специальная номинация - «Приз зрительских симпатий». Так, по мнению организаторов фестиваля, молодым талантам предоставляется уникальная возможность быть открытыми в мире джаза.

Закрытие фестиваля пройдет под ритмы кубинского латино-джаза. Публику ждет встреча с известными джазовыми музыкантами бэнда Cuba Libre Tres`n`jazz, они представят латино-кубинскую джазовую программу, в которой прозвучат оригинальные афро-кубинские джазовые импровизации и популярные джазовые стандарты. Организаторы фестиваля убеждены, что и на этот раз мероприятие станет замечательным праздником джазовой музыки, на котором каждый сможет услышать что-то особенное и запоминающееся.

Анна ДОБРОВОЛЬСКАЯ.