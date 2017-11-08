Четыре метра на зэка

Корреспондент «Золотого Рога» побывал в чреве владивосткского СИЗО

Если кто еще не в курсе - в конце октября в России, начиная с 2006 года, отмечается праздник - День работников СИЗО и тюрем. Оказывается, есть и такой! А что делать? Работа эта нужная и очень тяжелая и, несомненно, достойна быть отмеченной в календаре. Именно к нему была приурочена экскурсия для журналистов по одному из старейших следственных изоляторов в Приморском крае - СИЗО-1, что на Партизанском проспекте во Владивостоке.

Во время посещения следственного изолятора журналистам рассказали историю СИЗО, сколько обвиняемых проходит через его стены в настоящее время, а также о проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники, и путями их решения.

Так, история СИЗО-1 началась еще в XIX веке, когда в 1886 году городская дума г. Владивосток под строительство тюрьмы отвела участок размером в один гектар на Николаевском проспекте. В то время это была самая окраина города. Через пять лет были объявлены торги на постройку владивостокской тюрьмы, строительство должно было продолжаться чуть менее трех лет. Подряд на строительство был отдан местному купцу 1-й гильдии. Однако стройка тюрьмы затянулась на полгода, и только в январе 1905 года был подписан акт ее приемки. Владивостокская городская тюрьма состояла из здания следственной, срочной, пересыльной тюрем, больницы, хлебопекарни, бани, прачечной и административных зданий.

Первые арестанты были размещены в тюрьме в 1906 году, тогда на каждого заключенного приходилось «по семь кубических саженей воздуха». В последующие годы в связи с ростом численности арестантов здание СИЗО-1 перестраивалось и реконструировалось. В середине 90-х годов численность спецконтингента достигала 5 тыс. человек, в то время среди осужденных резко увеличилась заболеваемость.

В настоящее время в СИЗО-1 единовременно находится около одной тысячи человек при лимите наполнения в 1261 обвиняемого. Ежемесячно через следственный изолятор №1 проходит до 2,7 тыс. человек. Сегодня в нем содержится около 100 женщин и 10 несовершеннолетних детей.

По словам врио начальника СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю Романа БЕЗИКА, самой острой проблемой изолятора долгие годы оставался «перелимит», когда невольно нарушалась норма закона квадратного метра, положенного одному человеку.



















«Два года назад мы ввели в строй корпус №4, где теперь содержатся женщины и несовершеннолетние, за счет чего в других корпусах освободились места. Так что перелимит мы побороли, и сейчас положенные законом 4 кв. метра на человека у нас соблюдаются. Также у нас постоянно проходит ремонт, сейчас условия в изоляторе более-менее приведены в соответствие с законом и европейскими требованиями», - рассказал Роман Безик.

Добавим, что зданию требуется масштабная реставрация, но проводить ее нет смысла - до 2023 года СИЗО планируют перевезти на новое место. Ранее деловая газета «Золотой Рог» сообщала, что строительство нового СИЗО в приморской столице может начаться в 2019 году, после того как будут согласованы пути финансирования.

Иван КРЫШАН.