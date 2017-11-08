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Циклоны из Китая несут в Приморье сильные снегопады и штормовой ветер
После продолжительного периода преимущественно теплой без осадков погоды в период 8-11 ноября в Приморском крае ожидается ухудшение погодных условий, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Примгидромета.
Ночью и днем 8 ноября активный циклон будет смещаться непосредственно над территорией края. На большей территории пройдут осадки (в виде дождя, в отдельных районах утром со снегом) с общим количеством 5-20 мм. Днем 8 ноября в крае и на побережье усилится ветер до 13-18 м/с. Ночью 9 ноября небольшой снег сохранится на севере края, днем осадков не ожидается.
Утром 10 ноября с северо-восточных районов Китая на Приморье выйдет другой, еще более активный циклон, начнутся, а днем сохранятся осадки смешанного характера в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях.
Ночью 11 ноября циклон продолжит смещаться над краем, углубляясь, и утром выйдет к восточному побережью. На край начнет поступать холодный воздух, температура понизится, и дожди перейдут в мокрый снег, снег. На большей территории ожидаются сильные осадки с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее при дожде и дожде со снегом, и 7-19 мм при снеге.
Осадки могут сопровождаться гололедными явлениями, в отдельных районах метелью при усилении ветра до 13-18 м/с, на побережье порывами до 25 м/с.
Досье "Золотого Рога"
Шкала Бофорта определяет ветер со средней скоростью ветра 20,8—24,4 м/с как шторм, со средней скоростью ветра 24,5—28,4 м/с - сильный шторм, 9 баллов, может принести значительные разрушения строений, ветер вырывает деревья с корнем.
Фото zrpress.ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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