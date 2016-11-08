Танцоры из Приморья стали "Событием года" на международном фестивале Inclusive Dance в Москве

Яркое выступление приморцев заставило организаторов задуматься о возможности проведения благотворительного танцевального марафона во Владивостоке.



Приз в номинации «Событие года», «серебро» в командном и призовые места в индивидуальных зачетах – таковы результаты выступления приморской команды на международном фестивале Inclusive Dance, собравшем в Москве 500 танцоров с ограниченными возможностями из разных стран, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



Приморский край представили участники проекта «Движение без границ» Мария Бойко, Евгения Меркулова, Артем Моисеенко, Марина Бичевина и хореограф проекта Жанна Савенко. Танцами молодые люди занимаются всего год, но сплоченной команде удалось занять почетное второе общекомандное место, рассказали "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.



«Приморцы достойно представили край на авторитетном международном конкурсе. Уровень мастерства участников оценивало международное жюри в составе которого были специалисты из Австрии, Нидерландов, Италии и других стран, имеющие огромный опыт в инклюзивной хореографии. Компетентное мнение о возможностях нашей танцевальной команды, высокая оценка творческого материала – прекрасный стимул для молодых людей двигаться дальше в этом направлении», – считают в департаменте внутренней политики Приморского края.



Уникальный адаптационный проект «Движение без границ» стартовал в Приморье в прошлом году при финансовой поддержке фонда «Мама». Его главный смысл – дать возможность людям с инвалидностью получить удовольствие и арт-терапевтический эффект от соприкосновения с музыкой, пластикой, актерским искусством.



В рамках поддержки некоммерческих организаций проект дважды получал краевые социальные гранты. Средства, в том числе, пошли на разработку программ обучения пластике, актерскому мастерству, хореографии и занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательной системы.



По мнению специалистов департамента труда и социального развития Приморья, самое важное в проекте – это помощь волонтеров, не имеющих проблем со здоровьем.



«Именно эти ребята являются главными вдохновителями для своих подопечных с особенностями. Любое совместное творчество помогает людям с инвалидностью преодолеть социальную изоляцию, расширить круг общения, а также проявить свои творческие способности», – убеждена директор департамента Лилия Лаврентьева.



Эта успешная социальная технология Приморья стала настоящей жемчужиной мероприятий прошедшего во Владивостоке Первого социального Саммита стран АТР. Вальс «Слепые блуждают ночью», инклюзивное «Танго разбитых сердец» и другие хореографические номера, а также песня «Весна», исполненная на жестовом языке Юлией Дискусаровой из Находки на церемонии закрытия, – прекрасное доказательство того, что у людей с ограниченными возможностями эти возможности могут быть безграничны.



Отметим, что яркое выступление приморцев на Inclusive Dance в Москве заставило организаторов задуматься о возможности проведения очередного благотворительного танцевального марафона во Владивостоке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.