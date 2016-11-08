Во Всероссийском детском центре "Океан" растят будущих энергетиков

Первый спецкурс по энергетике прошел в детском центре «Океан», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока» провели четырехдневный спецкурс "От опыта - к открытию" для старшеклассников Всероссийского детского центра "Океан" в рамках смены «Наука. Техника. Прогресс». В мероприятии приняли участие представители "Сколково" и Агентства по развитию человеческого капитала.

Первый опыт работы энергокомпании со старшеклассниками на площадке ВДЦ "Океан" стал возможным благодаря подписанному в октябре текущего года соглашению о стратегическом партнерстве с ДВФУ, рассказали "Золотому Рогу" в Департаменте общественных коммуникаций ПАО «РАО ЭС Востока».

Спецкурс начался с дискуссии старшеклассников и Юрия Сибирского, заместителя руководителя Дальневосточного представительства Фонда «Сколково», о возобновляемой энергетике и основных мировых технологических трендах в этой области.

«Сегодняшние школьники – это будущие студенты, аспиранты, молодые ученые и технологические предприниматели. Именно от них будет зависеть, какое место будет занимать Россия на технологической карте мира и как будет меняться энергетика России» – отметил Юрий Сибирский.

Подробнее о различных типах генерации, принципах формирования цены на электроэнергию и мощность школьникам рассказали специалисты филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» и ПАО «ДЭК».

Получив базу теоретических знаний, школьники включились в практическую работу по решению кейса "Проект ТОР и его обеспечение электроэнергией". В течение четырех дней участники спецкурса совместно с экспертами РусГидро, ДГК и ДЭК создавали собственные проекты обеспечения электроэнергией ключевых предприятий ТОРов, для которых определяли характерные параметры потребления электроэнергии, строили график нагрузки, рассчитывали необходимое количество энергетических установок, определяли затраты и срок окупаемости проекта.

Итогом спецкурса стали публичные защиты четырех проектов, из которых эксперты выбрали победителя – «ТОР Угольная промышленность в Анадыре. Добыча угля открытым способом». Авторы победного проекта представили свою работу на заключительной конференции смены «Наука. Техника. Прогресс» ВДЦ «Океан» 7 ноября.

- Важно, что экспертами спецкурса выступили специалисты энергокомпаний, в том числе участник кадрового резерва РусГидро Михаил Власенко. ВДЦ «Океан» стал для группы РусГидро одной из ключевых площадок по отбору талантливых школьников, которые выбирают энергетику в качестве своей будущей профессии. Члены команды победителей конкурса проектов получили приглашение в летнюю энергетическую школу РусГидро 2017года - отметила Ольга Гаврилова, начальник управления планирования, подбора, обучения и развития персонала Департамента по управлению персоналом и организационному развитию РусГидро.

- Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке поддерживает проекты, направленные на профессиональную ориентацию подростков и молодежи. Предметное знакомство с предприятиями отрасли способствует профессиональному самоопределению старшеклассников. Надеемся, что уже через несколько лет мы увидим их на энергопредприятиях региона, – поддержал мероприятие Александр Логунов, начальник отдела социальных проектов и подготовки кадров Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.