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Жители Владивостока активно голосуют за сохранение трамвая
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября, ZRPRESS. Больше всего голосов о первоочерёдности выполнения решений общественной группы по обустройству и дальнейшему использованию объектов саммита АТЭС во Владивостоке набрала позиция «Сохранить трамвайное сообщение на маршруте № 6». По данным на полдень 8 ноября, 141 голос!
Тот, кто (а кто?) инициировал отмену во Владивостоке трамвайного движения, должен бы сейчас вертеться как уж на сковородке. Всё построили: новые трассы, мосты, кампусы, но трамвай горожанам нужнее всего этого.
Нет, остальное тоже важно и нужно, но когда власти перестанут наступать на грабли? Или они принимают решения, исходя из своих представлений о нужности – не нужности, или перестают делать вид, что, принимая их, учитывают наше мнение. Я не к тому, что население обязательно всегда право, а к тому, что хорошо бы знать правила игры.
И, как представляется, был бы в голосовании вопрос о сохранении трамвайного движения во Владивостоке в принципе, эта позиция не была на последнем месте… Да, она и есть: «Продолжить работу по развитию сети трамвая в городе на современном техническом уровне в соответствии с утвержденным генеральным планом Владивостока». 116 голосов - второе место!
Напомним, на сайте администрации Приморского края открыто голосование. Предлагается высказать своё мнение относительно значимости и первоочерёдности выполнения решений общественной группы по обустройству и дальнейшему использованию объектов саммита АТЭС. Предложения разбиты на группы по каждому из объектов и опубликованы в соответствующих разделах. В каждом разделе можно выбрать только одно предложение, реализацию которого гражданин Приморья считает наиболее важной. Как уверяют организаторы, в зависимости от результатов голосования будет составлено ранжирование предложений по значимости и график их исполнения.
На голосование вынесены следующие позиции:
1. Предложения по обустройству участка автомобильной дороги «пос.Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка» с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз – Седанка.
2. Предложения по обустройству участка трассы «Седанка – Патрокл»
3. Предложения по обустройству объекта «Кампус ДВФУ»
4. Предложения по обустройству объекта «Мост через бухту «Золотой рог»
5. Предложения по обустройству участка автомобильной дороги «бухта Патрокл – мост через бухту Золотой Рог»
6. Предложения по обустройству участка автомобильной дороги «М60» (от остановки «Заря» до поселка Трудовое)
7. Предложения по обустройству объектов«Аэроэкспресс», «Трасса нового аэропорта».
8. Предложения по обустройству Театра оперы и балета.
9. Предложения по восстановлению трамвайной линии на маршруте «Спортивная - Сахалинская».
10. Предложения, не относящиеся к объектам Саммита, но имеющие важное значение для безопасности и комфортности горожан и жителей Приморского края.
Ольга Журман.
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