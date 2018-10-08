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В Приморье мост в Преображении обещают восстановить за год

08 Октября 2018, 11:28 | Приморье
Врио губернатора Приморья недоволен отсутствием строительной техники и бездействием дорожников на важном объекте
 
Профильный вице-губернатор Приморья Алексей Немков отчитался перед населением Лазовского района о работе по восстановлению моста в Преображении и ремонту дороги на участке Лазо–Преображение. Такое поручение он получил от врио Губернатора Приморья Олега Кожемяко утром в воскресенье, 7 октября, во время рабочей поездки в муниципалитет, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
 
Олег Кожемяко побывал на мосту и остался недоволен отсутствием строительной техники и бездействием дорожников. Он дал несколько часов ответственным на подготовку подробного плана работ, при этом отчет потребовал представить на встрече с населением.
 
Вице-губернатор Алексей Немков рассказал жителям района о том, что по мосту уже приняты решения – найден подрядчик, работы начнутся в ближайшее время.
 
«Задача – восстановить разрушенные балки и капитально отремонтировать мост. Уже есть материалы. Но при этом придется ограничить движение. В ноябре построим объезд с деревянным настилом, по которому пустим транспорт, пока основной мост будут ремонтировать. Работы планируем завершить в ноябре 2019 года», – сообщил он, добавив, что по ремонту участков дорог также приняты решения. 
 
Олег Кожемяко подчеркнул, что будет контролировать работы, и призвал чиновников ответственнее относиться к своим обязанностям. 
 
«Сделайте дорожную карту: виды работ, суммы, сроки – укажите все необходимое, чтобы и вам, и людям было понятно. Когда вы вступаете в должность, то должны брать на себя ответственность и решать даже самые сложные задачи! Отработайте сейчас весь механизм», – потребовал он.
 
Еще один вопрос, поднятый на встрече с населением, – подготовка к отопительному сезону. Местные жители опасаются, что зимой могут возникнуть сбои.
 
«Мне отчитались, что топливо завезено в полном объеме, сбоев быть не должно. Относительно частных домов – будем решать вопрос по обеспечению дровами, рассмотрим несколько вариантов», – сообщил Олег Кожемяко.
 
Обсудили и развитие градообразующего предприятия – Преображенской базы тралового флота. По словам руководителя Александра Верховского, в поселке запланировано развитие судоремонтной отрасли.
 
«Это важный шаг для всей береговой инфраструктуры. Будет проведена модернизация мощностей, получит развитие береговой завод. Отдельный вопрос по кадрам – стремимся к тому, чтобы молодежь получала профильное образование и возвращалась к нам», – сообщил он.
 
Напомним, Олег Кожемяко в воскресенье, 7 октября, находится в рабочей поездке в Лазовском районе, где проинспектировал состояние моста через реку Соколовка, районных дорог, посетил больницу, а также провел встречу с ветеранами.
 
Фото – Герман Катаев (Администрация Приморского края)
 
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Теги: мост  кожемяко  строительство  отопление 



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