Самый известный журналист Приморья отмечает 70-летний юбилей

Юрий Васильевич Шадрин рассказал «Золотому Рогу» о том, как жить и работать с вдохновением

Юрий Васильевич Шадрин для многих жителей Приморского края в представлении не нуждается – это известный журналист, писатель, а последние 15 лет и главный редактор муниципальной газеты Тернейского района «Вестник Тернея». Он внес весомый вклад в развитие приморской журналистики, был награжден на первом Дальневосточном медиасаммите премией «За верность профессии», отметив на тот момент 50-летний и чисто журналистский стаж работы. И в преддверии юбилея Юрия Васильевича деловая газета «Золотой Рог» побеседовала с признанным мастером слова.

«Биография моя весьма бедная, только журналистская», – признается нам с улыбкой писатель и, конечно же, скромничает. Юрий Васильевич прошел интересный профессиональный путь, в самом начале которого бросил школу ради работы в редакции.

«Тогда журналистское образование нельзя было получить сразу после 11 классов – абитуриенты должны были проработать на производстве, лучше всего в газете, не менее двух лет, и это было обязательным условием, – делится Шадрин. – Я проработал полтора года, «отредактировал» выписку из трудовой, окончил школу экстерном и поступил на заветное отделение».

В приморскую журналистику Юрий Васильевич пришел в то время, когда она переживала бурный расцвет: газет было много, и все они были востребованы. Многие годы он работал в «Тихоокеанском комсомольце», затем в «Красном знамени», «Новостях» и «Приморских вестях». А на страницах делового еженедельника «Золотой Рог» родился его первый художественный персонаж. Так, рубрика «Coffee-time» открыла молодого писателя, а впоследствии литературный мир узнал о Шадрине, благодаря его книгам: «Тигры во сне и наяву», «Играл и не угадал ни одной буквы», «Назад и обратно», «Тайна белого миража».

Юрий Васильевич секреты журналистского мастерства не прячет, а охотно раскрывает всем желающим. «Правило такое – что бы ты ни писал, интервью, очерк или заметку, выкладывайся полностью, как в порыве вдохновения, не оставляя ни строчки дежурным фразам или штампам, – наставляет он. – Я всегда следовал этому принципу, независимо от издания, в котором работал. И когда многие коллеги задавали вопрос: «почему у тебя всё так классно», они неизменно получали один ответ: «я поэт, хотя и не пишу стихов».

Во Владивостоке Юрий Васильевич сделал блестящую карьеру и, прожив в приморской столице более 30 лет, без сожаления ее покинул и переехал в Терней. Несмотря на то, что у многих журналистов такой выбор вызывает недоумение, для самого Шадрина он был очевидным и естественным. «Все эти тридцать лет во Владивостоке я не мог отделаться от ощущения, что все в приморской столице неправильное и неуютное. И рисунок сопок не тот, и море, – вспоминает писатель. – Например, тернейцы привыкли к тому, что солнце в океан садиться не может, и это заложено у нас на генетическом уровне. Из дома же на Амурской улице мне открывался вид на Амурский залив, волны которого ежедневно поглощали закат. За все эти годы я к этому так и не привык».

По словам Шадрина, в родной Терней он вернулся настолько органически, что даже и не заметил этого. «Я соединился с поселком вот так (показывает крепко переплетенные друг с другом пальцы) – даже капелька воды не протечет», – улыбается он.

После переезда в Терней профессиональная жизнь стала спокойнее: работа журналиста в таком городе, как Владивосток значительно отличается от работы в поселке городского типа. «Если прийти на площадь Борцов за власть Советов в воскресный день, там людей будет, пожалуй, больше, чем жителей в Тернее», – делится Шадрин. Но газета у Юрия Васильевича и его журналисткой команды получается интересной: много материалов про природу и практически полное отсутствие промышленных и коммерческих тем. Такая подборка в современных изданиях стала большой редкостью. «Несмотря на небольшой по владивостокским меркам тираж – 1060 экземпляров, охват аудитории просто колоссальный: из 10600 жителей Тернейского района нашу газету получает каждый десятый, а читает ещё больше людей. Как много изданий сегодня могут похвастаться такими цифрами? К тому же нашу интернет-версию читает вся «тернейская диаспора» – покинувшие поселок земляки, живущие теперь по всему миру: в Нью-Йорке, Воронеже, Хабаровске, Иерусалиме. Мы ни много ни мало, международное издание», – не без гордости пошутил Шадрин.

Как объяснил писатель, тернейская диаспора очень крепка: все выходцы поселка сохраняют с ним связь и часто очень сильно жалеют о том, что уехали. Конечно, большая часть никогда не вернется обратно, но это не мешает им скучать по малой родине. «Кстати, на мой взгляд, Терней опережает по интеллигентности даже Москву и Санкт-Петербург. потому, что здесь практически нет сельского хозяйства и промышленности, а значит, увы, нет крестьян и рабочих. Зато есть люди, которые обслуживают друг друга: учителя, военные, связисты, врачи, множество чиновников. Это сама по себе достаточно интеллигентская среда. А тут ещё рядом находится огромное по приморским меркам научное учреждение – заповедник, в котором работают кандидаты и даже доктора наук, и многие из них – столичные жители, переехавшие сюда на время, но оставшиеся навсегда. В небольшом поселке такое количество интеллектуалов «на душу населения» и создает особенную среду, в которую хочется возвращаться», – уверен писатель.

Юрий Васильевич никогда не жалел о том, что посвятил жизнь журналистике. «Я не знаю ничего другого, и мне не о чем жалеть. К счастью, я не живу в США, где будущий журналист должен сначала получать любое другое профильное образование, а самой журналистике его потом обучают в течение года. На выходе получается специалист суперкласса, но очень узкий. Наша схема образования построена иным образом, и в России журналисты, «не зная ничего», знают все, да и жизни учатся, благодаря профессии. После такой работы любая другая сфера покажется неинтересной», – уверен Шадрин.

Редакция «Золотого Рога» рада, что профессионал такого уровня развивал журналистику и развивался сам в родном Приморском крае. Мы от всей души поздравляем Юрия Васильевича Шадрина с юбилеем и желаем ему творческих и профессиональных успехов.

Наталья КОМИССАРОВА. Автор фото - Марина БОЖКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.