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В Приморье вычисляют "Любимого педагога"
С 8 октября 2013 года в конкурсе «Любимый педагог» начинается второй этап - «Персональная премия». В отличие от первого этапа «Народное признание», где в роли инициаторов выдвижения кандидатур педагогов на участие в конкурсе выступали ученики или родители, во втором туре конкурса главными действующими лицами станут сами педагоги со всего Приморского края.
По условиям конкурса, в течение месяца, до 8 ноября включительно, каждый педагог, чья фамилия уже присутствует в списке кандидатов на сайте любимыйпедагог.рф, направляет в адрес оргкомитета конкурса pedagog@vladmama.ru два домашних задания.
Персональная презентация «Визитка», подготовленная вместе с учениками или родителями, проиллюстрирует реальное взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов, учеников или воспитанников и их родителей.
А «Обращение к родителям», реализованное в самых разных жанрах самими педагогами, ответит на самые важные вопросы «Что, как и почему мы, педагоги и родители, должны делать вместе?».
Голосование по второму этапу народного конкурса «Любимый педагог» будет проходить на сайте конкурса любимыйпедагог.рф с 9 по 17 ноября включительно.
Напомним, конкурс «Родительская премия «Любимый педагог» стартовал 1 сентября 2013 года. В течение месяца ученики и родители рассказывали на сайте конкурса о своих любимых учителях, воспитателях, тренерах, педагогах дополнительного образования. Всего на сайте представлено 729 кандидатов из 49 населенных пунктов.
Александра БОЛЬШАКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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