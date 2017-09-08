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На центральной площади Владивостока пройдет парад караваев
Во вторник и среду, 12 и 13 сентября, на центральной площади Владивостока состоится 21-я ежегодная специализированная выставка-ярмарка «Приморские продукты питания». Время работы выставки с 09.00 до 18.00.
В работе выставки примут участие сельскохозяйственные товаропроизводители, садоводы, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства, предприятия рыбной, пищевой и перерабатывающей промышленности Приморского края, а также Дальнего Востока, Сибири и стран АТР.
В программе выставки: парад караваев; выступление творческих коллективов; продуктовые новинки, дегустации; конкурсы, призы и подарки от организаторов.
Жителей и гостей Владивостока приглашают посетить выставку-ярмарку. Вход свободный.
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