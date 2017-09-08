Круизный лайнер Pacific Venus два дня пробудет во Владивостоке

В воскресенье, 10 сентября, к берегам Владивостока снова причалит круизный лайнер. На этот раз приморцы увидят одну из жемчужин азиатского морского пароходства – японский лайнер Pacific Venus. Последний раз судно заходило в Приморье в октябре прошлого года. Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" во Владивостокском морском терминале, более 500 иностранцев прибудут в регион из порта Йокогама.

«В 7.45 по местному времени на видовой площадке Морского вокзала состоится церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера, организованная при поддержке молодежного центра Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Жителей и гостей города ждут выступления отряда барабанщиц, танцевального коллектива “Ладья” и вокалиста Алексея Виноградова», – рассказали специалисты.

10 и 11 сентября на нижней площадке терминала будет работать ярмарка национальных товаров, а на видовой площадке можно будет увидеть «Выставку на мольбертах», организованную Приморской государственной картинной галереей.

У выхода из лайнера будет традиционно установлена стойка Туристско-информационного центра, где прибывшие гости и все желающие смогут узнать о самых популярных туристских маршрутах по Приморью.

Иностранцы пробудут в Приморье до вечера понедельника, 11 сентября. Лайнер Pacific Venus отойдет от причала Морского вокзала в 18:00 по местному времени. За это время путешественники успеют посетить музеи Владивостока, побывать в историческом центре города и познакомиться с основными достопримечательности региона.

Отметим, 2017 год стал рекордным по количеству судозаходов иностранных лайнеров в Приморский край. С мая по август морские гиганты совершили уже 12 рейсов с заходом во Владивосток. Еще два раза круизные суда посетят регион в сентябре.

Напомним, развитие круизного туризма в Приморье одобрено Губернатором края Владимиром Миклушевским как одно из приоритетных направлений развития туристской отрасли региона.

По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, на линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно три миллиона туристов, делается все, чтобы «перетянуть» часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации и работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по ее модернизации. Кроме того, активно проекты Приморского края презентуют на мероприятиях международного уровня.

Добавим, в июне этого года Росморпорт начал разработку проекта дноуглубительных работ причалов №1 и №2 морского порта Владивосток, чтобы обеспечить заход в край крупнотоннажных судов. Планируется, что проектирование работ может быть завершено до конца октября, а сами работы – осуществлены в первой половине 2018 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.