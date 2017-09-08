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В День города жителей Уссурийска ждут интерактивные развлечения
9 сентября второй по величине город Приморского края - Уссурийск – отпразднует свой день рождения. Компания «МегаФон» приглашает всех, кто придет на празднование в парк ДОРА, заглянуть на тематическую интерактивную площадку «Включайся!», где каждый желающий сможет окунуться в мир современных технологий, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В честь 151-й годовщины города будут работать сразу несколько интерактивных зон, и каждый, кто хочет быть на волне новых технологий, найдет что-то для себя. У любителей инновационных игр и развлечений будет возможность испытать свои силы в конкурсах от «МегаФона», получить памятные призы и сувениры.
Так, все желающие смогут за интересным общением в кругу друзей смастерить памятный сувенир с помощью 3D ручки, сыграть в игру с дополненной реальностью «Hermaton», посоревноваться в скорости сбора полутораметрового паззла-кубика, попрактиковаться в граффити и расписать виртуальные городские ландшафты, после чего поделиться полученными изображениями виртуальных стрит-арт объектов на своих страницах в соцсетях.
Также все гости смогут сыграть в популярную у стримеров игру «Eighth Note», где смартфон используется в качестве пульта для голосового управления персонажем игры, а побеждает тот, кто наиболее виртуозно владеет своим голосом.
«День города в Уссурийске пройдет с размахом, и мы готовы внести в этот праздник свой вклад, - говорит Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон.-- Наша компания будет рада подарить всем его гостям новые впечатления и хорошее настроение. На наших интерактивных площадках каждый сможет попробовать себя в инновационных развлечениях и узнать больше о новых технологиях».
На празднике можно будет получить подробную консультацию по новой линейке тарифных планов «ВКЛЮЧАЙСЯ!», услугам компании и протестировать скорость мобильного интернета.
Присоединиться к hi-tech–активностям можно будет с 13:00 до 16:00, все развлечения на площадке «Включайся!» бесплатные.
Досье "Золотого Рога": ПАО «МегаФон» - один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.
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