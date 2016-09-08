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Самолет в приморский поселок Преображение будет летать ежедневно

08 Сентября 2016, 13:40 | Приморье

В приморский поселок Преображение отправился первый рейс авиакомпании «Аврора». Самолет в Лазовский район края будет летать ежедневно – такое поручение дал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в ходе рабочей поездки по пострадавшим районам края.

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Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, 7 сентября, начал рабочую поездку в Лазовский и Ольгинский районы края. Эти муниципалитеты сильно пострадали от разрушительного тайфуна «Лайонрок», многие населенные пункты оказались без связи, электроснабжения и транспортного сообщения.

Как доложил Губернатору глава Преображенского городского поселения Вячеслав Пономаренко, в настоящий момент две самые большие проблемы – это отсутствие транспортного сообщения и невозможность доставки топлива в населенный пункт.

Сегодня в Преображение отправился первый рейс авиакомпании «Аврора». Планировалось, что он будет совершать рейсы дважды в неделю. Владимир Миклушевский  поручил сделать авиасообщение с поселком ежедневным. Глава края уже обсудил этот вопрос с руководством компании.

Кроме того, сегодня в Лазовский район из Владивостока отправился паром «Босфор Восточный» с 46 тоннами топлива, продуктами, медикаментами и почтой на борту. Он будет осуществлять рейсы по маршруту Преображение-Находка. Губернатор Приморья  поручил директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Александру Шворе сделать морское сообщение по этому маршруту ежедневным, а также организовать дополнительные паромные рейсы для того чтобы обеспечить в район завоз топлива и необходимой спецтехники.

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«В таком режиме все должно работать, пока не будет налажено автобусное сообщение с районом», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сегодня, 7 сентября, направился в Ольгинский и Лазовский районы, наиболее сильно пострадавшие от тайфуна «Лайонрок». Глава региона проконтролирует работы по восстановлению дорожной инфраструктуры, проверит условия размещения жителей края в пунктах временного размещения. В Лазо Губернатор планирует провести выездное заседание штаба КЧС. В поездке главу Приморья сопровождают руководители основных ведомств, задействованных в процессе ликвидации последствий ЧС – департаментов гражданской защиты, здравоохранения, соцзащиты, дорожного хозяйства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: наводнение  самолет  приморье 



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