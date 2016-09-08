Паром с топливом и медикаментами отправился в Лазовский район Приморья

Паром «Босфор Восточный» отправился из Владивостока в посёлок Преображение, на борту топливо и медикаменты для жителей пострадавшего Лазовского района. Этим же рейсом из поселка эвакуируют жителей, лишившихся жилья.

Как сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на борту парома два бензовоза с 46 тоннами топлива, продукты, медикаменты, почта.

«Пока отсутствует наземное сообщение с районом, перемыты дороги, было принято решение отправить паром для доставки необходимых грузов. Сегодня мы организовали доставку продуктов, горюче-смазочных материалов, почтовой корреспонденции и пенсий в посёлок Преображение», – рассказал начальник отдела водного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Денис Максимов.

«Здесь самые необходимые препараты – инсулины, анальгетики, антибиотики, сердечно-сосудистые лекарства, противоастматические и противоаллергические средства, инфузионные растворы, антисептики, а также расходные материалы – бинты, шприцы, капельницы и другое», – подчеркнула заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края Екатерина Елисеева.

Предполагается, что обратным рейсом во Владивосток отправятся около 250 жителей Лазовского муниципального района, оставшихся без жилья.

Планируется, что рейсы парома будут осуществляться регулярно, до полной стабилизации ситуации в зоне бедствия.

Напомним, в результате прохождения тайфуна «Лайонрок» в регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае введен режим ЧС федерального уровня. Подтоплено 18 муниципальных образований из 34.

2 сентября Губернатор Приморья обратился за помощью к Президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства поручил Правительству РФ оказать всестороннюю помощь и содействие людям, оказавшимся в трудном положении. Так, первоочередная помощь будет оказана в размере 1,2 миллиарда рублей.

Отметим, 6 сентября из резервного фонда Приморского края были перечислены первые выплаты пострадавшим от тайфуна приморцам. Соответствующее распоряжение подписано Губернатором Владимиром Миклушевским. Средства выделены из резервного фонда – по 10 тысяч рублей за подтопленные земельные участки, и по 25 – за подтопленные дома.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.