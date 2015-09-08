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Благотворительная акция пройдет в День города в Уссурийске
08 Сентября 2015, 09:00 | Приморье
Празднование дня города в Уссурийске в этом году состоится без традиционных мероприятий. Вместо «Хоровода дружбы», праздничного шествия и салюта горожане смогут посетить тематические площадки и поучаствовать в благотворительных акциях, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщил глава Уссурийска Евгений Корж, в течение всего дня на центральной площади будут работать палатки по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от паводка уссурийцев. Туда можно принести детские игрушки, канцелярские товары и школьные принадлежности, бытовую химию, постельное белье, подушки и одеяла, бытовую технику.
«Сейчас, когда на территории до сих пор ликвидируют последствия стихии, надо приложить максимум усилий для того, чтобы пострадавшие граждане не испытывали ни в чем нужды. Наша приоритетная задача – поддержать пострадавших и оказать им необходимую помощь», – отметил он.
Отметим, день города начнется на центральной площади в воскресенье, 13 сентября, в 11:00. Для жителей и гостей города будут организованы «книжный» пикник и викторины, установлены щиты для фотографирования. Зрители также смогут принять участие в исторической акции «История одной вещи» и спортивных состязаниях. Вечером состоится большой концерт с участием творческих коллективов Уссурийского городского округа.
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