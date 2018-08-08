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В Приморье ветеран труда выращивает женьшень на "дальневосточном гектаре"
Ветеран труда Николай Иванович Ковальчук хорошо известен в Партизанском городском округе Приморского края. Он - организатор музея родного села Мельники, член Общества изучения Амурского края, автор книг «Тигриный дневник», «Где живёт тигр, там растёт женьшень» и нескольких сборников материалов по истории Партизанского района. С начала 1980-х он возглавляет филиал клуба «Женьшень», активно занимается растениеводством и плантаторством. В свои годы полон энергии и новых идей.
В своём районе Николай Иванович взял «дальневосточный гектар» одним из первых. Вид деятельности напрашивался сам: Ковальчук – известный мастер по выращиванию женьшеня, автор статей на эту тему, то есть человек, досконально знающий технологию культивации ценного корня в своей родной местности.
«Сопка Богатырская – давно потухший вулкан, и вся долина усыпана вот этими камнями», - говорит Николай Иванович. «Но урожайно наше место не только на камни. Когда-то давно в этой долине жили чжурчжэни, и у каждого хозяина напротив его дома была разбита плантация женьшеня. Вот и я выращиваю женьшень уже более 60 лет - некоторым корням на моей плантации уже 32 года».
Помимо ценного лекарственного корня, на гектаре Ковальчука растёт соя и кукуруза – таким образом Николай Иванович подкармливает обитателей тайги и оберегает свои посадки от нашествий грызунов, которые случаются здесь довольно регулярно. Семенами женьшеня Ковальчук делится с коллегами-энтузиастами, отправляя посылки с ценным дальневосточным материалом по всей стране. По словам плантатора, его женьшень растёт и в прибалтийском Калининграде, и в Сибири, и на Урале.
История Николая Ивановича – хороший пример того, как человек смог масштабировать своё увлечение от размеров приусадебного участка до площади гектара, и когда всё совпало: знания, опыт, благоприятное для ведения своего дела место и начало государственной программы. И таких историй, когда «дальневосточный гектар» дал новый импульс хорошему и полезному начинанию, в регионе немало.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, наибольшее количество заявлений на получение «дальневосточного гектара» приходится на Приморский край - в этом регионе подано более 48 тыс. заявок. На втором месте по привлекательности - Республика Саха (Якутия), где подано выше 20,5 тыс. заявок. На третьем месте Хабаровский край с цифрой 17,6 тыс. заявок, и на четвертом месте – Сахалинская область, где подано более 16,2 тыс. заявок на получение «дальневосточного гектара».
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
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